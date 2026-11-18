Блог | Українцям не можна бити у відповідь? Цинічна арифметика від Колбі

На "Рамштайні" 17 листопада заступник Піта Гегсета Елбрідж Колбі заявив, що українські далекобійні удари не наближають кінця війни. Згадав Wildberries і припустив, що такі удари можуть зміцнити рішучість росіян і підштовхнути Кремль до ескалації. Щоправда, сам же визнав, що удари по об’єктах, які забезпечують російську армію, можуть сповільнити її наступ.

Пане Колбі, а що б ви сказали про росію, якби російська ракета зруйнувала ваш дім, російські військові вбили ваших батьків і зґвалтували вашу доньку, а російський суд за надуманим звинуваченням засудив вашу дружину до 25 років?

Ви б теж торочили про те, як би, боронь Боже, не зміцнити рішучість Кремля?

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав дурістю критику ударів по стратегічних військових об’єктах та об’єктах, які використовує російська армія. І нагадав, по чому росія б’є в Україні день і ніч – по електриці, воді й теплу.

Ось кілька цифр, які варто покласти перед Колбі вже сьогодні:

2 957 цивільних загинули і 17 218 були поранені в Україні за перші десять місяців 2026 року. Це підтверджені ООН дані. Загиблих уже більше, ніж за весь 2025 рік.

1 205 українських дітей, депортацію або примусове переміщення яких підтвердила слідча комісія ООН. Вона кваліфікувала ці дії як воєнні злочини та злочини проти людяності. В українському обліку – 20 651 депортована або примусово переміщена дитина.

428 закладів освіти зруйновано, ще 4 278 пошкоджено, за даними українського МОН, які наводить ЮНЕСКО.

340 об’єктів медичної інфраструктури повністю зруйновано, за даними МОЗ. ВООЗ ще в травні підтвердила 3 000 атак на систему охорони здоров’я України від початку повномасштабного вторгнення.

957 спортивних об’єктів пошкоджено або зруйновано, за даними Мінмолодьспорту.

Пане Колбі, відкрийте Статут ООН. Стаття 51 закріплює право України на самооборону. А за російську агресію відповідає путін і держава, яку він перетворив на машину терору, щоб знищити сусідню країну. Їх і засуджуйте.

Кремлю вистачило рішучості розв’язати цю війну без жодного українського удару по Wildberries. Україні вистачає рішучості відбиватися. І дозволу на це у пана Колбі ми не просили.

А загалом, – противно слухати отакі "моралі" від представників влади держави, яка колись вважалася захисником демократії і свободи.