Блог | Український хліб під ногами, українські герої під забороною: чого домагається Польща?

Міськрада Вроцлава погрожує розірвати партнерські відносини зі Львовом, якщо Андрій Садовий не відмежується від рішення про "рік Шухевича і УПА". Польські депутати ухвалили офіційне звернення до мера. Якщо відповіді не буде, на листопадову сесію Вроцлавської міськради винесуть питання про розірвання офіційного партнерства між містами.

Новообраний очільник Кракова також пообіцяв заморозити будь-які офіційні контакти зі Львовом з тієї ж причини.

Перемишль теж призупиняє співпрацю зі Львовом – рішення одноголосно ухвалили депутати Перемишльської міської ради.

Люблінське воєводство розриває партнерство зі Львовом – за припинення угоди про співпрацю, укладеної у 2004 році, одноголосно проголосували усі 30 депутатів.

Очевидно, наступним кроком поляків буде такий самий парад розірвання угод, але щодо Києва, тоді України в цілому. Але всім – і нам, і їм – очевидно, що причина не в Шухевичі і не в УПА.

Це той самий націонал-популізм, що спонукав до нападів на українців "бо отримують наші гроші і відбирають в нас роботу й житло". А тепер з Польщі втекли вже понад 100 000 наших біженців. Коли втече ще більше, польський бюджет і, відповідно, поляки, які отримують будь-які виплати з нього, відчують на собі, чому погано дослухатись до популістів.

А якщо вже вірити, що ненависть саме до Шухевича, Бандери і упівців аж така принципова, то тут не виправдовуватись треба. А просто згадати, кого саме героїзують самі поляки. Ромуальд Райс та Юзеф Курась: горлорізи, що в 1946-му займались етнічними чистками українців. Зигмунт Шендзеляж ("Лупашко"): причетний до масових убивств цивільного литовського та білоруського населення. Юзеф Пілсудський: грабіжник, вбивця, організовував "пацифікацію" (масове знищення) українців, співпрацював з Гітлером. Роман Дмовський: шовініст, що послідовно виступав за депортацію євреїв і насильницьке ополячення українців. Армія Крайова, яка масово нищила цивільне населення України під нуль (один день, 10 березня 1944, – і мінус 7 сіл і кілька тисяч українців, причому 70% з них становили жінки, діти та старі). Зенон Яхимек, який керував цим знищенням (про нього навіть фільм зняли поляки – з вдячністю і пошаною).

Всім цим полякам ставлять пам'ятники, вішають пам'ятні дошки, їхніми іменами називають вулиці, про них знімають фільми, розповідають як про героїв школярам... І українців у Польщі теж змушують вшановувати катів їхніх родичів – бо, знов ж таки, питання принципу, а не поваги до чиїхось почуттів чи смертей.

А повертаючись до чергових істерик поляків... Коли вони палили святе – наш хліб, чи розсипали його дорогою і топтали, – то було не про Шухевича і не про УПА. Коли перекривали дороги і митниці, так само це були чергові гасла від націонал-популістів і поляки, які ті гасла вподобали. Коли перекривали шляхи для нашої зброї, поки нас вбивали в цій війні, справа також була не в Бандері і не в УПА.

Тому треба просто зрозуміти, що дурістю буде фокусуватись на майже випадкових приводах для істерик і претензій від поляків. Кожна наша поступка стає просто приводом для наступних вимог і істерик (до речі, у Харкові 2016 встановили меморіальну дошку "видатному героєві Юзефу Пілсудському"; аналогічні дошки є у Вінниці та Житомирі; у Львові на вулиці Героїв УПА теж є меморіальна дошка-нагадування, що тут бував Пілсудський; жодна з них не змінила претензій Польщі). Треба чітко розмежувати "наше і ваше": Польща вшановує катів українців на українських, а не тільки теперішніх польських землях (а також білорусів, литовців, німців, євреїв...) – і ми туди не ліземо (принаймні, поки). Ми вшановуємо героїв, які зупиняли польських катів на наших теренах, а не в них вдома, – і Польща має це просто ігнорувати.

Саме так і виглядають здорові взаємини держав зі "складним історичним минулим", якщо формулювати дипломатично.