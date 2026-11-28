Українським медіа заборонять висвітлювати наслідки російських атак і терміни відновлення критичної інфраструктури: указ президента

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав указ, яким увів у дію ще жовтневе рішення Ради національної безпеки і оборони щодо посилення захисту критичної інфраструктури. Серед іншого, документ передбачає заборону для медіа висвітлювати наслідки руйнувань, терміни відновлення критичної інфраструктури, та хід будівництва захисних споруд на них.

Про це йдеться в указі глави держави №1151/2026. Указ вводить у дію рішення РНБО від 23 жовтня "Про заходи з посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року".

Заборона для ЗМІ

В рішенні РНБО зазначено, що його метою є "посилення захисту і оборони об’єктів критичної інфраструктури". Шостим пунктом цього документу Кабміну доручено "вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у засобах масової інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури, а також етапи та стан будівництва захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення, зокрема, які передбачені Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст".

Частина рішення РНБО, де йдеться про ЗМІ. Джерело: скриншот

Інші пункти указу передбачають посилення фізичного захисту енергооб’єктів, розгортання додаткових засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також підготовку житлових будинків до можливих перебоїв з електро-, тепло- і водопостачанням.

Власна ППО

Також уряд повинен переглянути пріоритети прикриття таких об’єктів протиповітряною обороною та активізувати залучення енергетичних підприємств до створення власних груп ППО.

Міноборони спільно з Генштабом мають розробити план об’єктового протиповітряного захисту енергетичної інфраструктури. Він передбачатиме, зокрема, визначення відповідальних за прикриття об’єктів, уточнення потреб у засобах ППО та переговори з міжнародними партнерами щодо залучення необхідного обладнання і фінансування.

Розподілена генерація

Нагадаємо: ще два роки тому уряд для досягнення енергонезалежності та стійкості енергетичної системи ставив завдання розпочати розбудову мережі розподіленої генерації. Створення такої мережі передбачає будівництво та запуск великої кількості невеликих і локальних енергооб'єктів по всій країні.

У вищезазначеному рішенні РНБО зобов’язує уряд протягом двох місяців проаналізувати перешкоди для розвитку розподіленої генерації. Йдеться про спрощення підключення таких об’єктів до електромереж, проходження експертизи проєктної документації та погашення заборгованості перед виробниками електроенергії.

Опалювальний сезон

Обласні та Київська міська військові адміністрації мають протягом місяця забезпечити виконання першочергових заходів із підготовки до опалювального сезону 2026/27 року.

Зокрема, йдеться про розвиток маневреної та захищеної когенерації, збільшення кількості засобів резервного живлення, підготовку житлових будинків до можливих відключень електроенергії, а також ремонт електричних, теплових і водопровідних мереж.

Як повідомляв OBOZ.UA, Кабінет міністрів України вже зобов'язав міста з населенням понад 100 тисяч осіб підготувати плани можливих обмежень водопостачання на випадок руйнування каналізаційних насосних станцій, надавши місцевій владі два тижні на виконання завдань.