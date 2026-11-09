Українська делегація вирушила на переговори в Абу-Дабі: Умєров розкрив подробиці

Українська переговорна делегація уже прямує до Абу-Дабі (ОАЕ), де 10 та 11 листопада заплановані тристоронні зустрічі за участю України, США та Росії. Головна мета переговорів – це досягнення тривалого миру, гарантії безпеки для України та створення умов для її відновлення.

Подробиці повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Паралельно українська сторона проведе окремі консультації з європейськими партнерами.

Україна координуватиме позиції з ключовими партнерами

"Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі. У вівторок та середу має відбутись тристоронній формат за участі представників України, США та Росії", – написав Умєров.

Він додав, що одночасно з переговорами в Абу-Дабі перебуватимуть представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які входять до формату Е4, а також делегати НАТО й Європейської комісії.

"З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустрічі. Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі", – наголосив голова Служби зовнішньої розвідки.

Україна розраховує на тривалий мир і гарантії безпеки

Умєров запевнив, що українська делегація, виконуючи доручення президента Володимира Зеленського, докладатиме зусиль, аби Європа залишалася повноцінним учасником дипломатичного процесу.

Він також подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорного майданчика та підтримку, а спеціальному посланцю США Стіву Віткоффу й Джареду Кушнеру – за активну участь у підготовці зустрічей.

"Наша мета – довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!" – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Росія розкрила склад своєї делегації на майбутні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі. До команди увійдуть представники міністерства закордонних справ, генерального штабу та навіть військової розвідки РФ. Очолюватиме делегацію помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський.

З української сторони у переговорах візьмуть участь очільник ОП Кирило Буданов, нардеп Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Військовий напрямок координуватимуть начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і заступник голови ГУР МО України Вадим Скібіцький. Очолить делегацію Рустем Умєров.

Як писав OBOZ.UA, найближчим часом Франція та інші європейські країни будуть представлені під час переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Відомо, що перемовини заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Париж має намір донести позицію Європи до учасників зустрічі.