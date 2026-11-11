Україна зникла з порядку денного можливого саміту Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: медіа розкрили подробиці

Війна Росії проти України фактично опинилася поза порядком денним можливої зустрічі президента Дональда Трампа, диктатора РФ Володимира Путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна, яка може відбутися 18–19 листопада в китайському Шеньчжені. Натомість основну увагу під час підготовки переговорів приділяють ядерній безпеці та обмеженню використання штучного інтелекту у військових системах.

Про це пише South China Morning Post з посиланням на джерела, обізнані з перебігом підготовки саміту. За їхніми даними, представники Китаю, США та Росії вже кілька тижнів узгоджують формат зустрічі й питання, які можуть винести на обговорення на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

За словами одного зі співрозмовників видання, Пекін волів би, щоб Україну обговорювали безпосередньо Вашингтон і Москва, а проблеми Корейського півострова – США та Північна Корея.

Робочі групи трьох країн зосередилися на використанні штучного інтелекту в критично важливих системах озброєння. Також вони розглядали можливість ухвалення спільної заяви про неприпустимість ядерної війни.

США наполягають на переговорах щодо тристороннього контролю над ядерними озброєннями. Китай, однак, давно виступає проти такої ініціативи, пояснюючи це тим, що його ядерний арсенал значно менший за американський і російський. Натомість Пекін пропонує обговорити питання прозорості в ядерній сфері. Це могло б стати менш зобов'язувальною альтернативою повноцінним переговорам про стратегічну стабільність.

Ще однією можливою домовленістю може стати збереження контролю людини над ядерною зброєю та системами управління ядерними силами. Таку перспективу окреслила експертка Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Гізер Вільямс.

На думку Вільямс, найпростіше лідерам буде домовитися про попереднє інформування інших країн про ракетні запуски. У липні Китай зазнав критики через випробування ракети з атомного підводного човна, про яке заздалегідь не повідомив інші держави.

Водночас Росія обережніше за Китай ставиться до укладення офіційних угод, які обмежували б використання штучного інтелекту в системах управління ядерними силами. Як зазначає SCMP, Москва публічно не підтримала спільну позицію Вашингтона й Пекіна щодо збереження контролю людини над застосуванням ядерної зброї.

Серед інших питань, щодо яких можуть домовитися лідери, – заборона кібератак на системи управління ядерними силами, зокрема із застосуванням штучного інтелекту.

Окремо на зустрічі можуть порушити питання Ірану. За оцінкою Вільямс, Трамп може домагатися спільної заяви про неприпустимість отримання Тегераном ядерної зброї.

Водночас кожен із трьох лідерів переслідує власні цілі, зазначають співрозмовники SCMP. Для Путіна саміт – це можливість знову представити Росію як одну з провідних світових держав, попри її ізоляцію Заходом. Трамп, за словами одного з джерел видання, прагне насамперед закріпити за собою репутацію лідера, якому вдалося забезпечити мир у ядерній сфері.

Пекін же прагне посилити позиції Китаю у світовій дипломатії та зробити саміт важливою частиною дипломатичної спадщини Сі Цзіньпіна.

Однак остаточної домовленості про проведення зустрічі досі немає. Один зі співрозмовників SCMP охарактеризував підготовку до неї як повільну.

Що відомо про підготовку саміту

Раніше Китай уперше офіційно підтвердив, що веде переговори щодо можливої тристоронньої зустрічі Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Представниця МЗС КНР Мао Нін повідомила, що Пекін підтримує контакти з відповідними сторонами щодо зустрічі лідерів трьох держав, однак остаточних домовленостей поки немає.

Сам Трамп також заявляв, що розраховує зустрітися з Путіним і Сі Цзіньпіном під час саміту АТЕС у Шеньчжені. Серед тем, які можуть порушити під час переговорів, американський президент назвав денуклеаризацію та припинення війни в Ірані. Майбутню розмову з лідерами Росії та Китаю він назвав цікавою.