Україна завершила свою частину: Зеленський закликав партнерів прискорити їхню роботу над протибалістичною системою Freyja

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна завершила виконання своєї частини робіт у рамках спільного європейського проєкту створення антибалістичної ракетної системи Freyja. Він закликав десять держав-партнерів прискорити роботу, щоб коаліція могла якомога швидше розпочати випробування системи перехоплення.

Про це 26 жовтня повідомили на сторінці української компанії в сфері оборонних технологій Fire Point в соцмережі Х. Вона виступає головним системним архітектором та інтегратором системи Freyja.

Там опублікували макет ракети-перехоплювача FP-7.x – саме за її розробку відповідала Fire Point. Також українська компанія створила мобільний пусковий комплекс.

Антибалістика Freyja. Джерело: X/Fire Point

Тим часом партнери відповідальні за радар виявлення, радар підсвічування, командний модуль та систему інтеграції.

Нагадаємо: 13 липня в Парижі Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія підписали декларацію про створення Інтегрованої антибалістичної коаліції. Її флагманським проєктом є протибалістична система Freyja.

Скриншот допису Fire Point в Х

Раніше Володимир Зеленський говорив, що Україна розраховує запустити європейську антибалістичну систему до кінця 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, розробка системи для перехоплення балістичних ракет Freyja триває, робота відбувається прискореними темпами у рамках коаліції з 10 держав. Її перше бойове тестування заплановане на середину 2027 року.

Метою коаліції є побудувати антибалістичний щит, який працює трохи інакше, ніж система Patriot. Про це заявила генеральна директорка оборонної компанії FirePoint Ірина Терех.