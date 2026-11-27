Україна запропонувала перемир’я у Чорному морі: РФ просуває неприйнятну умову

Україна передала міжнародним партнерам пропозиції щодо перемир’я в акваторії Чорного моря та очікує на відповідь Росії. Київ пропонує зосередитися на відновленні свободи судноплавства й безперешкодному вивезенні аграрної продукції, однак Москва намагається включити до умов домовленостей питання експорту нафти.

Про це 27 листопада заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час V Міжнародної конференції високого рівня з продовольчої безпеки "Продовольство з України" (Food from Ukraine). Він повідомив, що всі українські пропозиції вже передали партнерам, а Київ чекає на реакцію російської сторони.

Чорноморські домовленості

За словами Сибіги, Україна готова відігравати роль гаранта світової продовольчої безпеки. Саме тому Київ запропонував домовитися про припинення бойових дій у Чорному морі, щоб відновити безпечне судноплавство та забезпечити стабільний експорт агропродукції.

Міністр подякував Індії, Туреччині та Єгипту за активну участь у зусиллях із деескалації ситуації в Чорному морі та посередництві між сторонами.

Водночас він зауважив, що Росія щоразу висуває нереалістичні вимоги, коли Україна передає партнерам пропозиції щодо морського перемир'я.

Нафта у вимогах

Цього разу Москва також намагається включити до можливих домовленостей питання нафти. Сибіга пояснив, що енергетичні питання можуть стати частиною ширшого перемир'я, але тоді воно має охоплювати всі компоненти енергетичної сфери.

"Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я. Так, ми готові й до енергетичного перемир'я, але воно повинно тоді розглядатися з усіма енергетичними компонентами. А по Чорному морю ми фокусуємося на агропродукції. І знову ж таки, ми запропонували дієві пропозиції", – сказав очільник МЗС.

Україна наполягає на окремому фокусі чорноморських домовленостей на аграрному експорті, а питання енергетичного перемир'я пропонує розглядати комплексно.

Сибіга також наголосив на необхідності міжнародного тиску на Росію, щоб відновити безпеку судноплавства в Чорному морі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна не має наміру переносити війну на територію інших країн. Сибіга провів розмову з лівійським колегою.