Україна запропонувала організувати евакуацію цивільних із 10 окупованих населених пунктів Херсонщини та Запоріжжя, – Зеленський

Україна запропонувала провести гуманітарні операції ще у десяти населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про організацію допомоги та евакуацію цивільного населення за прикладом операції в Олешках, а відповідну ініціативу Київ планує обговорити з американськими посередниками.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, під час наради, заслухали доповідь про гуманітарну операцію в Олешках, а також обговорили підтримку громадян, яких вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію.

Україна пропонує нові гуманітарні операції

Глава держави зазначив, що ще десять населених пунктів на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя потребують проведення аналогічних гуманітарних заходів. Українська сторона вже підготувала відповідну пропозицію та має намір винести її на обговорення зі США.

"Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками", – повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський. Джерело: Telegram/Володимир Зеленський

Звільнення цивільних заручників

Окремим питанням наради стало повернення українських цивільних, яких Росія продовжує незаконно утримувати. Учасники обговорили можливі умови їхнього звільнення.

За словами Зеленського, серед заручників є люди, які перебувають у російській неволі ще з періоду до повномасштабного вторгнення.

"Також обговорили параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються в Росії. Деякі з них – ще з часу до повномасштабної війни", – наголосив глава держави.

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп підбила підсумки гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За її словами, під час тимчасового припинення вогню до регіону доставили життєво необхідну допомогу та евакуювали майже 800 людей.

Перша леді США Меланія Трамп... Джерело: Getty Розгорнути

Меланія Трамп назвала гуманітарну місію успішною та подякувала Україні й Росії за співпрацю в межах домовленостей щодо Олешок. Вона також висловила сподівання, що ця операція стане основою для досягнення тривалого миру між двома країнами.

Як писав OBOZ.UA, російський диктатор Володимир Путін запропонував провести гуманітарну місію в Костянтинівці на Донеччині за прикладом операції в Олешках. Під час зустрічі з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером очільник Кремля заявив, що РФ нібито контролює місто та готова забезпечити умови для евакуації цивільних.