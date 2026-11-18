"Україна захищається": генсек НАТО підтримав удари по мосту через Керченську протоку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав українські удари по Керченському мосту, назвавши їх частиною захисту країни від російської агресії. Він також прокоментував занепокоєння США щодо українських ударів углиб російської території та наголосив на необхідності виведення з ладу російської воєнної машини.

Про це він заявив у вівторок, 17 листопада, у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі перед засіданням Контактної групи з питань оборони України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Позиція Альянсу

За словами генсека НАТО, Україна повинна мати можливість робити все необхідне для захисту від російських атак. Він нагадав, що удари Росії здебільшого спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури.

Рютте прокоментував критику американської сторони щодо української кампанії ударів по об'єктах на території РФ. Зокрема, журналісти запитали його про занепокоєння США через атаки на такі об'єкти, як склади компанії Wildberries.

"Не вдаючись у всі подробиці, гадаю, у НАТО ми всі погоджуємося, що для України, безумовно, важливо робити все можливе для захисту від російських атак", – заявив Рютте.

Він також зазначив, що Україна повинна мати змогу давати відсіч російському вторгненню вздовж лінії фронту. За його словами, українські сили вже мають певні реальні успіхи.

Удари по логістиці

Окремо Рютте висловився про необхідність послаблення російської воєнної машини. Він наголосив, що виведення її з ладу є важливим завданням, з яким погоджуються союзники.

Раніше, коментуючи удари по Керченському мосту, генсек НАТО заявив, що захист України передбачає також атаки на логістичні вузли противника.

"Вважаю важливим, що Україна захищається, а це передбачає і нанесення ударів по логістичних вузлах. Це неминуче", – сказав він.

Водночас Рютте зауважив, що для остаточних висновків щодо результатів операції необхідно дочекатися точних даних. За його словами, судячи з кадрів у ЗМІ, операція була успішною, однак він закликав не робити передчасних висновків.

Генсек НАТО також наголосив на необхідності продовження військової підтримки України. Він зазначив, що країна має отримати все необхідне, щоб пройти зиму та зберегти сильні позиції під час майбутніх мирних переговорів.

Рютте висловив оптимізм щодо результатів засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося під головуванням міністрів оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та Великої Британії Уеса Стритінга.

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