Україна й Німеччина підписали декларацію про співпрацю між МВС у сфері протидії дронам: Вигівський розкрив деталі

4 жовтня, у день візиту до України федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, разом із надзвичайним і повноважним послом ФРН в Україні Борисом Руге, підписано Спільну декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері протидії безпілотним системам між Міністерствами внутрішніх справ України та Німеччини.

Про це міністр внутрішніх справ України Іван Вигивський повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Ця декларація спрямована на розвиток співпраці, зокрема в контексті захисту об'єктів критичної інфраструктури. Фахівці наших відомств увійдуть до спільної групи задля обміну досвідом та інформацією, а також реалізації відповідних проєктів", – зазначив глава відомства.

Підписання провели в Києві. Джерело: пресслужба МВС

Німеччина й Україна будуть р... Джерело: пресслужба МВС Розгорнути

Підписання декларації. Джерело: пресслужба МВС

За словами Вигівського, є й інші результати домовленостей. Національна гвардія України уклала контракт на постачання дронів і наземних станцій, а ДСНС України підписала меморандум із німецькою компанією Alpha Robotics Germany щодо співпраці у сфері роботизованих систем пожежогасіння та рятувальних робіт.

Кадри із засідання. Джерело: пресслужба МВС

Київ відвідали представники Берліна. Джерело: пресслужба МВС

4 жовтня відбулося підписанн... Джерело: пресслужба МВС Розгорнути

Міністр Іван Вигивський зуст... Джерело: пресслужба МВС Розгорнути

"Вдячні Федеральному уряду Німеччини та компаніям-партнерам за сталу підтримку України у боротьбі проти російського агресора.

Вранці президент України Володимир Зеленський і німецька делегація відвідали зруйновану обстрілом будівлю Національної академії наук. Разом із Головою ДСНС України Андрієм Даником ми розповіли про ліквідацію наслідків цієї атаки та про щоденне реагування наших підрозділів на російський терор", – резюмував Іван Вигівський.

Іноземним чиновникам показал... Джерело: пресслужба МВС Розгорнути