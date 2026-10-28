Блог | Україна в змозі купувати США не гірше, ніж це намагається робити Росія

Валерій Залужний слушно вказує на те, що війна в Україні триває саме "через слабкість Західного світу і його системи безпеки".

Він зауважує, що йдеться про систему, "яка досі побудована на доктрині Другої світової війни, доповнену дорогою високоточною зброєю".

Пряма мова:

"Заходу треба вийти із зони комфорту в реальність війни 2026 року та позбутися ілюзій, ніби застарілі гарантії та доктрини зможуть насправді захистити його і його дітей".

Але ж, додаю я вже від себе, якщо гарантії Заходові – мабуть, Штатів Європі, включаючи славнозвісну "статтю 5", – не врятують Захід в його європейській частині,

то як може Європа щось реальне гарантувати Україні щодо її безпеки?

Тож, якими б не були за Трампа Сполучені Штати, а домовлятись треба в першу чергу з ними:

і щодо безпекових гарантій Україні,

і взагалі щодо умов миру – причому таким чином, щоб це все й Америці було б цікаво.

Нагадаю в цьому зв’язку те, про що вже казав:

Україна зможе продуктивно вести перемовини навіть із Трампом, запропонувавши йому, наприклад, участь своїх військових в тих конфліктах, де це стратегічно вигідно США,

приміром – у захисті їхнього кордону з Мексикою (й, звісно, зовсім не тільки там),

адже це те, чим держава наша дійсно здатна з ними розраховуватись,

залучаючи для цього на суто добровільних контрактних засадах досвідчених і загартованих фахівців у своїй справі.

Тобто Сполучені Штати зберігатимуть Україну, а Україна – американських солдатів від безпосередньої участі в бойових діях,

однак вже після закінчення війни з РФ.

Росія купує Штати економічно, Україна має їх купувати взаємністю захисту.

Незалежно від перманентного процесу американських виборів.