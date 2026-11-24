Блог | Україна стала точкою розлому: чому республіканці почали гальмувати команду Колбі

Республіканці в Конгресі блокують призначення Трампа в Пентагоні. Але це не бунт проти президента.

У Конгресі загострюється конфлікт із Пентагоном навколо оборонної політики адміністрації Дональда Трампа. Бачу, що українські експерти пишуть про конфлікт президента з власною партією. Але в центрі історії – не Трамп, а Елбрідж Колбі – відомий українцям заступник міністра оборони США з питань політики, який дедалі більше дратує республіканців у Конгресі.

Це той самий посадовець Пентагону, який минулого тижня критикував українські удари по Керченському мосту, а раніше закликав країни Балтії стриманіше говорити про Росію, застерігаючи від того, щоб "дражнити" Москву.

Що відбувається?

Сенат блокує призначення двох ключових соратників Колбі на високі посади в Пентагоні. Александер Велез-Грін брав участь у перегляді американської військової присутності в Європі, а Остін Дамер – у розробці стратегічних документів. Поки їхні кандидатури зависли в Сенаті, обидва продовжують працювати на керівних посадах у Пентагоні.

Їх номінували ще понад рік тому, але, попри активне лобіювання адміністрації, обидва не мають достатньої підтримки для затвердження. Демократи, які отримають контроль над Сенатом у січні, також не підтримують їхніх кандидатур. Медіа пишуть, що занепокоєння щодо цих двох посадовців у приватних розмовах із законодавцями висловлюють навіть представники країн Балтії.

Крім того, армія США вже кілька місяців залишається без затвердженого Сенатом міністра після відставки Дена Дрісколла, який добре розумівся на війні Росії проти України та неодноразово конфліктував із Пітом Гегсетом.

Як виник конфлікт?

Елбрідж Колбі формує оборонну політику США, в якій пріоритетом є китайська загроза, а американські ресурси та зобов'язання в інших регіонах, зокрема в Європі, мають бути обмежені. Саме цей підхід дедалі більше конфліктує з позицією частини республіканців у Конгресі.

Перший серйозний конфлікт розгорнувся минулої осені, коли Пентагон оголосив про скорочення американської військової присутності в Румунії, зокрема про виведення бригади, яка посилювала східний фланг НАТО після повномасштабного вторгнення Росії.

Голова Комітету Палати представників з питань збройних сил Майк Роджерс дізнався про плани адміністрації, попри те, що Конгрес вимагав попередніх консультацій щодо масштабних переміщень військ. Роджерс прямо запитав, у Колбі, чи планується скорочення американської присутності. За словами конгресмена, Колбі відповів, що не знає про такі плани. Однак уже за два тижні Пентагон оголосив про виведення бригади. Роджерс звинуватив Колбі в брехні. Але за словами посадовця, на момент зустрічі остаточного рішення ще не було.

Україна стала одним із ключових моментів, після яких довіра до Колбі почала руйнуватися.

Офіс Колбі давно рекомендував припинити військову допомогу Україні та країнам Балтії. І саме раптове призупинення військової допомоги Україні минулого літа стало для багатьох законодавців моментом, після якого вони втратили довіру до політичного департаменту Пентагону.

Тепер конфлікт перейшов на кадровий рівень.

У листопаді слухання кандидатів Колбі в Комітеті Сенату з питань збройних сил фактично перетворилися на публічне висловлення невдоволення роботою Колбі.

Сенатор-республіканець Ден Салліван прямо заявив, що Колбі – один із найважкодоступніших високопосадовців адміністрації.

Цікаво, що частина республіканців обґрунтовує блокування кандидатів Колбі саме лояльністю до Трампа. Сенатор Рік Скотт, наприклад, не підтримує кандидатури його заступників, заявляючи: "Я не голосуватиму за людей, які не підтримують порядок денний президента".

Тому цей конфлікт – не бунт республіканців проти власного президента. Це боротьба всередині партії за те, як саме має виглядати американська зовнішня політика в епоху Трампа. І Україна, НАТО та американська військова присутність у Європі стали одним із головних фронтів цієї боротьби.

Є в законодавців питання і до оборонного бюджету. Білий дім та Пентагон просять $1,5 трильйона на оборону – один із найбільших бюджетів в історії США. Водночас Пентагон переглядає і скорочує американську військову присутність у Європі. Тож законодавці запитують: на що саме США планують витрачати ці гроші?

Колбі, схоже, нажив собі серйозних опонентів у комітетах Конгресу, які контролюють оборонну політику та бюджет Пентагону. І проблема не лише в розбіжностях щодо стратегічних пріоритетів: Пентагон не може ухвалювати масштабні рішення про військову присутність, розподіл ресурсів і політику щодо союзників, ігноруючи Конгрес – орган, який контролює фінансування та здійснює нагляд за відомством.

Останніми тижнями Колбі намагається налагодити відносини із законодавцями. За даними Пентагону, він провів понад 360 зустрічей та інших контактів із членами Конгресу.