Україна розраховує на зустріч зі США та РФ найближчим часом: Зеленський назвав дати та теми. Відео

Україна очікує, що тристороння зустріч переговорних команд України, США та Росії відбудеться 6–10 листопада в Абу-Дабі. Серед головних питань, які Київ хоче винести на переговори, – припинення вогню в енергетичній сфері та на морі, обмін військовополоненими, повернення незаконно утримуваних Росією цивільних українців і дітей, а також підготовка можливої зустрічі лідерів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 28 жовтня на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Гаазі. Глава держави також повідомив про те, які питання мають обговорити на цій зустрічі.

Коли та де можуть відбутися переговори

Зеленський підкреслив, що переговори між Україною, США та РФ "так чи інакше відбудуться". За його словами, місце проведення зустрічі ще може змінитися, але дати мають залишатися.

"Нам треба провести зустріч, я сподіваюся, між 6 і 10 листопада", – сказав президент.

За його словами, Київ очікує на американську сторону та сподівається, що після виборів у США, які відбудуться 4 листопада, стане відомо точна дата зустрічі.

"Ми чекаємо на американську сторону. Ми сподіваємось, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів. І це зрозуміло, що після 4 листопада у нас буде дата. Порядок денний зрозумілий. Вони мають підготувати тристоронню зустріч на рівні лідерів", – заявив Зеленський.

Що Україна хоче обговорити

Зеленський також сказав, які питання мають обговорити на цій зустрічі. За його словами, насамперед ідеться про деескалаційні кроки в енергетичній сфері та на морі.

Також Україна хоче обговорити:

- обмін військовополоненими та їхнє повернення додому;

- звільнення цивільних українців, яких утримує Росія;

- повернення незаконно вивезених українських дітей;

- інші гуманітарні питання;

Зеленський зазначив, що територіальне питання також може бути предметом переговорів, але Київ готовий обговорювати його на рівні лідерів.

"Багато гуманітарних питань. Не тільки території, які є найважливішим питанням для російської та американської сторони. Це правда. Ми готові також обговорювати території, але на рівні лідерів", – сказав президент.

Україна хоче залучити Європу

Зеленський також повідомив, що Україна працює над залученням до переговорів представників Євросоюзу та інших європейських країн.

За його словами, Сполучені Штати підтримують таку участь. Водночас Росія не хоче присутності Європи під час переговорів і прагне вести діалог лише зі США.

"Росія, як я вам вже сказав, завжди не дуже підтримувала присутність Європи. Вони не хочуть, вони хочуть тільки Сполучені Штати, і навіть щоб вони були не посередині між нами", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що участь європейських держав необхідна, зокрема, у питанні майбутніх гарантій безпеки для України.

"Зрештою, ми говоримо про гарантії безпеки для України, для мене я не бачу цього без Європи", – сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі та не має наміру відмовлятися від можливості просувати процес завершення війни.

"Ми не будемо руйнувати цю можливість зустрітися, тому що нам треба рухати цей процес до миру в будь-яких форматах, будь-які дати, якомога раніше", – наголосив президент.

За його словами, Росія також порушує питання нової безпекової інфраструктури в Європі.

"Як можна про це вести перемовини в Європі без Європи?" – сказав Зеленський.

Зеленський про можливу зустріч із Путіним

Президент також заявив, що наразі не знає, коли може відбутися його зустріч із Володимиром Путіним. За словами Зеленського, Росія "ніколи не підтримувала" такий формат переговорів.

Водночас він наголосив, що якщо йдеться про реальне завершення війни, то найбільш чутливі питання, зокрема території та гарантії безпеки, мають обговорюватися на рівні лідерів за участю України.

"Але якщо нам треба вести перемовини про те, як реально закінчити цю війну, щодо всіх моментів і зокрема настільки чутливих моментів, як території та гарантії безпеки, нам треба говорити на рівні лідерів з представництвом України", – заявив Зеленський.

Президент наголосив: "Без України про Україну домовленостей не буде".

Як повідомляв OBOZ.UA, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронні переговори України, США та Росії щодо врегулювання війни можуть відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада. За його словами, цей майданчик залишається актуальним для нового раунду зустрічей.