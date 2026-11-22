"Україна розраховує": Хмара обговорив з головкомом армії Швеції прискорення поставок літаків Gripen

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Міхаелем Классоном. Вони обговорили подальші кроки щодо передачі Україні винищувачів Gripen.

Про зустріч повідомило Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі. Крім того, сторони приділили увагу безпековій ситуації в Балтійському морі та першочерговим потребам українських воїнів.

Євгеній Хмара під час зустрі... Джерело: Telegram-канал Міноборони України Розгорнути

Хмара наголосив, що Україна має отримувати все необхідне озброєння одночасно з винищувачами. Зокрема, йдеться про ракети Meteor, які потрібні для протидії російській авіації – носіям керованих авіабомб (КАБів).

Під час переговорів також обговорили можливість передачі Україні боєприпасів для авіаційних гармат.

Міхаель Классон. Джерело: Telegram-канал Міноборони України

Переговори щодо передачі вин... Джерело: Telegram-канал Міноборони України Розгорнути

Говорячи про подальшу військову допомогу Швеції, Хмара наголосив на необхідності орієнтуватися на реальні потреби української армії. Понад 90% втрат російські війська зазнають унаслідок ударів дронів, тому одним із головних пріоритетів мають стати безпілотники різних типів – front strike, middle strike та deep strike.

Ще одним важливим напрямом міністр назвав протиповітряну оборону. Україні потрібні ракети для наземних комплексів ППО та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), а також авіаційні ракети класу "повітря – повітря".

Хмара підкреслив, що шведська допомога має відповідати реальним потребам Сил оборони України. Він подякував Швеції за ефективну підтримку та заявив про готовність розвивати співпрацю з країною.

Україна, зокрема, прагне ділитися з партнерами досвідом використання шведського озброєння, щоб допомогти підвищити його ефективність. Також планується розвивати обмін досвідом і співпрацю в оборонній промисловості.

Євгеній Хмара та Міхаель Кла... Джерело: Telegram-канал Міноборони України Розгорнути

Комплексне озброєння для Gripen

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна, Швеція та Велика Британія підписали в Брюсселі лист про наміри щодо подальшої співпраці. Документ передбачає забезпечення закуплених для України винищувачів Gripen комплексним пакетом озброєння.

До нього мають увійти ракети, боєприпаси, обладнання та запасні частини. Їх планують постачати синхронно з літаками.

Чим особливий шведський винищувач

Раніше командувач авіації Повітряних сил ЗСУ Олександр Дяків повідомив, що після спільного з Міністерством оборони аналізу Україна визначила три типи бойових літаків, які найбільше відповідають її потребам. Це Gripen, Rafale та F-16.

Серед особливостей шведського винищувача Дяків відзначив його здатність виконувати завдання як у повітрі, так і по наземних цілях. Gripen історично створювали для протидії літакам радянського парку. Він також сумісний із різними зразками шведського та іншого європейського озброєння.

Зокрема, винищувач може застосовувати ракети Meteor класу "повітря – повітря", дальність яких перевищує 200 км, а також Storm Shadow і SCALP.

Ще одна важлива особливість Gripen – можливість злітати й сідати на непідготовлених майданчиках та спеціальних ділянках доріг.