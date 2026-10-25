"Україна просувається вперед у дипломатії": Зеленський підбив підсумки тижня "емоційного діалогу" з американською стороною. Відео

Президент України Володимир Зеленський заявив про просування в дипломатичних переговорах зі США. За його словами, вдалося досягти результатів у двох важливих для оборони України питаннях, однак із постачанням ракет для протиповітряної оборони досі є труднощі.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Аллі Мазур для "ТСН. Тижня". Підбиваючи підсумки тижня, він наголосив, що Україна продовжує рухатися вперед на дипломатичному напрямку.

"Ми просуваємося вперед, і це важливо. Треба просуватися вперед у дипломатії. Ну і за всіма напрямками. Треба рухатися вперед. Дай Боже, щоб в України все вийшло", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що обмін розвідувальними даними щодо російських ударів балістичними ракетами по Україні відновлено в повному обсязі.

Також Зеленський повідомив, що в суботу, 24 жовтня, о 5:20 ранку Starlink відновив роботу на попередній швидкості. Це сталося після тривалого й емоційного діалогу з американською стороною.

У дописі в Telegram Зеленський уточнив, що переговори з американською стороною в Осло супроводжувалися трьома викликами: дефіцитом засобів ППО, обмеженнями Starlink і Starshield та обмеженнями обміну розвідувальними даними зі США. За його словами, два питання – щодо розвідки та супутникового зв'язку – вдалося вирішити, тоді як проблема з постачанням ракет для ППО залишається актуальною.

Як пояснив глава держави, певного поступу в цьому напрямку вдалося досягти, однак постачання затягується.

"Не можна сказати: "Так, ми вам дамо" – і місяць чи два не давати. Просто так воно не працює", – наголосив президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 24 жовтня Міністерство оборони України підтвердило відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield. За даними систем моніторингу відомства, зв'язок був стабільним на швидкості понад 400 км/год. Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що це важливо для роботи безпілотників, військової логістики та зв'язку на фронті. У Міноборони також повідомили, що продовжують перевіряти роботу систем.

Проблеми зі зв'язком Starlink під час руху в Україні виявили 14 жовтня. Запроваджені обмеження вплинули на роботу військових терміналів і ускладнили виконання низки завдань, зокрема завдання ударів середньої дальності та захист від російських реактивних дронів.

Після цього конгресмени від обох партій США закликали американську адміністрацію та Пентагон скасувати обмеження на роботу Starlink і Starshield в Україні. Вони також наполягали на забезпеченні стабільного супутникового зв'язку для Сил оборони, зокрема для проведення військових операцій над територією Росії.

На тлі ситуації американський мільярдер Ілон Маск звинуватив українських військових у порушенні умов використання Starlink. Він заявив, що комерційний супутниковий зв'язок не можна використовувати для ударів дронами, і стверджував, що запроваджені обмеження усунули таку можливість. Водночас Маск визнав, що Starlink має критичне значення для оборони України. Українські представники відкинули його звинувачення, наголосивши, що правил користування системою не порушували.