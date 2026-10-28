"Україна не залишиться наодинці з проблемами": Зеленський домовився з прем'єром Британії про додаткову фінансову допомогу

Велика Британія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 10 млрд фунтів стерлінгів. Із цієї суми 7 млрд фунтів передбачено на економічну підтримку протягом наступних трьох років, а ще 3 млрд – на експортну підтримку, переважно для постачання необхідної зброї.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі після розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Він подякував британській стороні за незмінну підтримку України.

Додаткова допомога надійде на додачу до щорічної підтримки, яку Британія вже надає нашій державі. Зеленський наголосив, що це рішення ухвалили вчасно: Росія має бачити, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Москва прагне масштабувати.

Президент зазначив, що кожен крок для посилення України наближає Росію до усвідомлення необхідності завершити війну.

Під час розмови сторони також обговорили санкційну політику. За словами Зеленського, Велика Британія й надалі дотримуватиметься принципової позиції щодо обмежень проти Росії.

"Вдячний Британії, вдячний Прем’єр-міністру Бернему та його команді, вдячний кожному й кожній у світі, хто розуміє, що варто бути з Україною, і це означає бути на правильній стороні історії", – написав Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Велика Британія оголосила про прискорення постачання Україні ракет LMM, ефективних у боротьбі з російськими реактивними безпілотниками. Із пакета зенітних ракет на 45 млн фунтів стерлінгів Лондон вирішив прискорити передачу озброєння на 10 млн фунтів, щоб забезпечити найнагальніші потреби України напередодні зими. Загалом Британія зобов'язалася виділити 1,6 млрд фунтів стерлінгів на постачання понад 5000 таких ракет упродовж чотирьох років.