США вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – Зеленський

Під час переговорів щодо завершення війни американська сторона вперше порушила питання про можливий вихід України з Донбасу в разі її вступу до НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається віддавати свої території Росії, однак готова обговорювати комплексний пакет безпекових гарантій.

Він пояснив, що такий пакет має передбачати конкретні зобов'язання партнерів, підтримку української армії та фінансування відновлення країни. Про це Зеленський розповів, коментуючи на зустрічі з медіа зміни в позиціях американських переговорників.

США вперше запитали про Донбас в обмін на вступ до НАТО

За словами Володимира Зеленського, американські представники вперше поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?"

Президент наголосив, що Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Водночас Київ обговорює з партнерами цілісний безпековий пакет, який можуть запропонувати під час переговорів.

Йдеться про конкретні гарантії безпеки від НАТО та Європейського Союзу, сильну українську армію з відповідною кількістю військових, озброєнням і фінансовою підтримкою на визначений період. Також пакет має включати Prosperity Plan – план відновлення України, підкріплений коштами з чітко визначеними джерелами фінансування.

Зеленський зазначив, що якщо американська сторона разом з іншими партнерами по НАТО підтвердить такі пропозиції, він винесе їх на обговорення з українським суспільством.

"Якщо Американська сторона нам саме це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд", – заявив президент.

Водночас він підкреслив, що наразі конкретики ще немає, а всі варіанти залишаються предметом обговорення.

Зустріч Зелнського з жірналістами. Джерело: ОПУ

Зеленський не допускає визнання окупованих територій російськими

Президент наголосив, що в разі появи конкретної пропозиції готовий відкрито пояснити її українцям, розповісти про позиції партнерів і можливий подальший розвиток подій.

При цьому, за його словами, жоден варіант не передбачає визнання окупованих територій російськими.

Зеленський також розповів про свою розмову з американською стороною, під час якої згадав заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо державних кордонів.

"Коли Путін каже щось про державні кордони, це ж точно не зменшення території Росії, правильно? Тому віри товаришу в Кремлі немає", – сказав президент.

Він додав, що поведінка та заяви Путіна лише ускладнюють американське посередництво і віддаляють завершення війни.

Які гарантії безпеки США пропонують Україні

Зеленський пояснив, що членство в НАТО важливе для України насамперед через принцип колективної відповідальності. За його словами, агресору складніше розпочати війну проти країни, якщо за нею стоїть підтримка всього Альянсу.

Президент нагадав, що Україна просила надати їй гарантії безпеки за типом п'ятої статті НАТО. Тепер американська сторона говорить про можливість гарантій, схожих на четверту або п'яту статті Альянсу.

Однак Зеленський уточнив, що запитував американських представників, чи передбачатиме такий механізм присутність військових США на території України. За його словами, відповідь була негативною.

"Я тоді запитую: а що означає "подібні до статті 5" і що означає "подібні до НАТО"? Вони кажуть: це двосторонні гарантії безпеки. Схожі на те, що має Ізраїль. Їх мають деякі інші країни", – розповів президент.

Він також навів приклад домовленостей між Сполученими Штатами та деякими арабськими країнами. За його словами, там є американська військова присутність, авіація, флот і бази. Під час нападу Ірану на ці країни для захисту баз і територій використовували системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Зеленський зазначив, що це також може бути прикладом того, як здатні працювати певні гарантії безпеки.

Зустріч Зелнського з жірналістами. Джерело: ОПУ

Зеленський пояснив, чому Україні потрібні чіткі зобов'язання

Водночас президент наголосив, що Україні необхідно розуміти конкретний зміст запропонованих гарантій. Він не впевнений, що вони обов'язково спрацюють, адже механізм колективної оборони НАТО фактично лише один раз продемонстрували після терактів у США у вересні 2001 року.

За словами Зеленського, тоді світ побачив, як партнери можуть реагувати спільно. Він також висловив переконання, що Володимир Путін навряд чи буде готовий воювати проти НАТО, якщо Україна стане членом Альянсу.

Президент вважає, що перспектива такого протистояння могла б стати додатковим стримувальним чинником для Росії.

Зеленський заявив, що Україна може посилити НАТО

Окремо глава держави згадав позицію європейських партнерів щодо членства України в Альянсі. За його словами, під час зустрічей у Дубліні президент Франції Емманюель Макрон, Данія та країни Північної Європи наголошували, що не варто говорити лише про те, навіщо Україні НАТО, адже сам Альянс потребує України.

Зеленський зазначив, що після масштабної оборонної підтримки, розвитку української армії та зміцнення оборонних спроможностей партнери не можуть просто відмовитися від України. На його думку, членство нашої держави зробило б НАТО значно сильнішим.

"Україна може посилити НАТО. Тому я вважаю, що НАТО знову на порядку денному", – заявив президент.

Водночас він визнав, що переговори залишаються складними, зокрема через сигнали, які надсилає Росія.

Зеленський додав, що найближчим часом триватимуть подальші діалоги, телефонні розмови, переговори та зустрічі щодо можливих гарантій безпеки для України й майбутньої архітектури безпеки в Європі.

Зустріч Зелнського з жірналістами. Джерело: ОПУ

Як повідомляв OBOZ.UA, Сполучені Штати продовжують вважати, що для завершення війни Україна має вийти з Донбасу. Тому американська сторона шукає різні варіанти розв'язання територіального питання та регулярно порушує його на переговорах. Але обговорювати це питання потрібно лише на рівні лідерів.

На переговорах в Абу-Дабі Україна відкинула нову пропозицію СШАщодо територіального врегулювання війни, яка передбачала фактичне закріплення контролю Росії над усією лінією фронту на Донбасі. Представники Києва наголосили, що не погоджувалися на жодні територіальні поступки Москві.