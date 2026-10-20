Україна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в Осло

Під час переговорів в Осло Україна, США та європейські партнери обговорили гарантії безпеки для України, зокрема можливість їх побудови за принципом статті 5 НАТО. Сторони також розглянули результати попередніх зустрічей у Маямі, питання українських територій, санкції проти Росії та майбутню безпеку Європи після завершення російсько-української війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, американська сторона підтвердила необхідність сильних гарантій безпеки для України.

Гарантії можуть передбачати принцип статті 5 НАТО

Зеленський розповів, що під час зустрічі сторони обмінялися відгуками щодо попередніх переговорів та визначили ключові питання, які потребують подальшого опрацювання.

"Ми обговорили гарантії безпеки, зокрема за принципом статті 5 НАТО", – сказав президент.

За його словами, американська сторона підтвердила, що гарантії безпеки для України мають бути сильними. При цьому різні пропозиції щодо їхнього формату вже зафіксовані в документі.

Віткофф передасть пропозиції російській стороні

Зеленський зазначив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має передати напрацьовані пропозиції російській стороні.

Після цього Україна очікуватиме на реакцію Віткоффа протягом доби.

Таким чином, наступним етапом переговорного процесу має стати отримання позиції російської сторони щодо пропозицій, які обговорювалися в Осло.

Обговорювали території та санкції

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після переговорів в Осло повідомив, що Віткофф обміняється з російською стороною ідеями та пропозиціями європейських партнерів, які обговорювалися під час зустрічі.

За його словами, учасники переговорів також порушили питання українських територій та санкцій проти Росії. Стере заявив, що за підсумками зустрічі було досягнуто "гарного прогресу".

Окремо лідери обговорили питання безпеки в Європі після завершення російсько-української війни.

Увечері запланована нова зустріч партнерів

За словами Стере, увечері також має відбутися зустріч представників України, Норвегії та Фінляндії з радниками з питань національної безпеки ЄС, НАТО, Великої Британії, Німеччини та Італії.

Ця зустріч має продовжити координацію позицій партнерів щодо гарантій безпеки, завершення війни та майбутньої архітектури безпеки в Європі.

новина доповнюється...