Україна і Норвегія масштабують новий засіб ППО: що відомо про пускову установку DESNA

Україна та Норвегія розширюють співпрацю у сфері протиповітряної оборони та нарощують виробництво нового засобу для боротьби з повітряними цілями – системи DESNA. Вона вже використовується в Україні та, зокрема, демонструє ефективність у знищенні безпілотників, серед яких і реактивні.

Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара в коментарі журналістам під час зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком в Осло. За його словами, сторони обговорили подальше масштабування DESNA – комплексу, який поєднує українські ракети та пускові установки з норвезькою системою управління вогнем.

"Україна та Норвегія запустили та масштабують новий засіб ППО – пускову установку DESNA, оснащену ракетами українського виробництва та інтегровану із норвезькою системою управління вогнем. DESNA вже працює в Україні та показує ефективність у знищенні безпілотників, зокрема реактивних. Сьогодні з Норвегією обговорили подальше масштабування цього засобу", – поінформував Хмара.

Він наголосив, що спільне виробництво демонструє, як український бойовий досвід та експертиза поєднуються з технологіями партнерів і дають практичний результат.

Що відомо про пускову установку DESNA

DESNA – це спільно розроблена українсько-норвезька система протиповітряної оборони, створена за участю норвезької компанії Kongsberg та українського партнера. Вона складається з пускових установок і ракет українського виробництва, інтегрованих із системою управління вогнем Kongsberg.

Комплекс призначений передусім для захисту людей та критичної інфраструктури від повітряних загроз, зокрема безпілотників. Він має доповнювати систему NASAMS, яка перебуває на озброєнні України з 2022 року. Обидва комплекси використовують технології управління та командування Kongsberg.

Одна з ключових особливостей DESNA – використання українських ракет, які, за даними розробника, можна виробляти у великих кількостях і з нижчою собівартістю порівняно з традиційними зенітними ракетами. Це особливо важливо з огляду на високий попит на засоби ППО та дефіцит ракет на міжнародному ринку.

У Kongsberg наголошують, що поєднання українських технологій із норвезькими системами управління дало змогу швидко створити додаткові спроможності протиповітряної оборони. За інформацією компанії, DESNA вже використовується в Україні.

Норвегія також придбала та передала Україні кілька таких систем протягом останніх місяців. Тепер сторони працюють над розширенням проєкту, щоб забезпечити захист від повітряних атак на більшій території країни.

Назву DESNA система отримала на честь української річки Десна.

Водночас детальні тактико-технічні характеристики комплексу, зокрема дальність ураження цілей і точна номенклатура ракет, офіційно не розголошуються.

Як повідомляв OBOZ.UA, Міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив з головкомом армії Швеції прискорення поставок літаків Gripen. Міністр наголосив, що Україна має отримувати все необхідне озброєння одночасно з винищувачами. Зокрема, йдеться про ракети Meteor, які потрібні для протидії російській авіації – носіям керованих авіабомб (КАБів). Під час переговорів також обговорили можливість передачі Україні боєприпасів для авіаційних гармат.