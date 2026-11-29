Україна готова припинити вогонь вздовж лінії фронту, щоб створити умови для мирних переговорів, – Зеленський

Україна готова до припинення вогню на фронті. На це Київ може піти задля зрушення мирних переговорів з мертвої точки.

Водночас Україна не погодиться платити за мир своїми територіями та людьми, що на них живуть. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Al Jazeera.

Що сказав Зеленський

Президент України наголосив, що Україна готова до припинення вогню та встановлення перемир'я по лінії зіткнення.

"Ми готові до таких кроків – залишитися на місці та зупинитися там, де ми зараз перебуваємо. Ми пропонуємо перемир’я на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звичайно, дуже великим компромісом. Ми розуміємо, що він (Путін. – Ред.) не хоче виходити з нашої території. Ось чому ми кажемо: гаразд, зупинімося на цьому і перейдемо до дипломатії", – підкреслив Зеленський.

Водночас, наголосив він, для Києва існує чітка межа компромісів, перетинати яку Україна не буде навіть під тиском США та чинної адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп і надалі залишатиметься президентом. Він і досі має достатньо повноважень, а також Конституцію Сполучених Штатів. Тож я сподіваюся, що він і надалі шукатиме шляхи, як закінчити цю війну, не допускаючи ситуації, коли Україна мусить за це платити, бо це неправильно", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 28 листопада, Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Аленом Берсе.

Під час переговорів сторони обговорили запуск Спецтрибуналу та компенсації від Росії.