Угорщина заблокувала відкриття останніх двох переговорних кластерів про вступ України до ЄС – медіа

Угорщина заблокувала відкриття останніх двох кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Це сталося під час засідання робочої групи з питань розширення обʼєднання.

Йдеться про 4-й та 5-й кластери – "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" та "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". Про це "Суспільному" повідомив посадовець ЄС на умовах анонімності.

"Одна країна-член не змогла дати зелене світло на відправку звичних листів (запрошень до кандидата надіслати свою переговорну позицію – Ред.) щодо двох кластерів, що залишилися", – повідомив співрозмовник видання.

Також, за даними "Суспільного", Польща хоче внести зміни до спільної переговорної позиції ЄС щодо кластера 5, який стосується сільського господарства.

Раніше її погодили 26 країн-членів, коли Угорщина за попереднього уряду блокувала відкриття всіх кластерів.

Нагадаємо: прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть тривати 15-20 років, а конкретної дати приєднання до об'єднання наразі немає. Водночас Будапешт наполягає на повноцінному членстві країн-кандидатів після виконання всіх необхідних вимог.

Глава угорського уряду також виступив проти тимчасового, часткового чи паралельного членства в Євросоюзі.

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 жовтня Рада Європейського Союзу офіційно відкрила кластери 2 і 3 в перемовинах про вступ України до обʼєднання. Це сталося на міжурядовій конференції Україна – ЄС у Люксембурзі, де аналогічне рішення ухвалили й щодо Молдови.

Було відкрито кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкуретоспроможність та інклюзивне зростання".