"Угоди вимагають часу": Кушнер оцінив можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер висловився за особисту зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас між лідерами немає достатньої довіри, а досягнення домовленостей потребує часу.

Про це Кушнер заявив після завершення тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Особиста зустріч Зеленського та Путіна могла б стати позитивним кроком у переговорному процесі.

Однак, Москва наразі не вважає такий формат своєчасним і хотіла б спочатку побачити більший прогрес у перемовинах.

"Я думаю, було б чудово, якби вони це зробили в будь-який час. Гадаю, це було б добре. Але, на мою думку, як я розумію, росіяни заявили, що хотіли б бачити більший прогрес, перш ніж це відбудеться", – сказав представник американської делегації.

Наразі довіра між українським і російським лідерами – відсутня, що й ускладнює процес досягнення домовленостей.

"Очевидно, що між лідерами немає, знаєте, великої довіри чи прихильності… І я також скажу, що, знаєте, такі угоди вимагають часу", – додав Кушнер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер у четвер, 12 листопада, вирушать до Москви. Вони мають намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорити результати переговорів в Абу-Дабі.