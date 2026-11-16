"У Європи вже є архітектура безпеки": у Німеччині відповіли на закиди Кремля щодо "Ялти-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув необхідність створення нової архітектури безпеки в Європі, на якій наполягає російське керівництво. Тоді як основою будь-яких домовленостей має бути дотримання вже наявних міжнародних правил і безпекових зобов’язань.

Про це німецький міністр заявив під час спілкування з журналістами. Йоганн Вадефуль прокоментував дискусії навколо можливого нового розподілу сфер впливу у світі.

"У Європи є архітектура безпеки, нам не потрібна нова. Нам потрібно лише, щоб усі поважали наявну архітектуру безпеки. З європейської точки зору, це основа для будь-якої можливої домовленості", – сказав глава німецького МЗС.

Він також заявив, що Берлін не збирається змінювати свою позицію під тиском російських вимог. Наразі Москва намагається спрямувати міжнародну дискусію у вигідному для себе напрямку, висуваючи дедалі більш нереалістичні максималістські умови.

"Ми дотримуватимемося цього курсу, незалежно від того, наскільки голосно Росія пана Путіна намагається спрямувати дискусію у свій бік за допомогою дедалі абсурдніших максималістських вимог", – наголосив міністр.

Заява німецького дипломата пролунала на тлі дискусій про так звану "Ялту-2" – можливу домовленість великих держав щодо нового світового порядку та сфер впливу. Такий формат асоціюється з Ялтинською конференцією 1945 року, під час якої лідери СРСР, США та Великої Британії обговорювали повоєнний устрій Європи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 62% німців вважають Росію загрозою Німеччини, 24% опитаних не погоджуються з таким твердженням. За те, що до Росії треба застосовувати жорсткіші заходи, виступили 51% опитаних, проти – 31%.