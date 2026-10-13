У Європарламенті нагадали про медійницю з Мелітополя, яка вчетверте зустрічає день народження у полоні РФ. Відео

Депутат Європарламенту, литовський політик Петрас Ауштрявічюс нагадав про те, що в російському полоні продовжує перебувати незаконно засуджена українська журналістка Яна Суворова з Мелітополя Запорізької області. Нині вона вже четвертий свій день народження зустрічає в неволі.

Політик закликав Росію звільнити дівчину і наголосив, що винні за це незаконне затримання особи відчують юридичні наслідки. Про це депутат зазначив у своєму дописі в соцмережі Х, а також опублікував відеозвернення до спільноти.

Що відомо

Петрас Ауштрявічюс нагадав у своєму зверненні про українську медійницю Яну Суворову, яку окупанти викрали з дому 20 серпня 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Журналістку незаконно засудили на 14 років позбавлення волі в російському Ростові-на-Дону. Дівчина досі перебуває в неволі і сьогодні вже четвертий день народження зустрічає в полоні.

"Сьогодні 13 жовтня – день, коли 22 роки тому народилася Яна Суворова. Її затримали російські агресори, окупанти, і вона незаконно утримується під вартою вже чотири роки", – зазначив Ауштрявічюс.

Він наголосив, що ця справа підкреслює постійні воєнні злочини Росії проти України, зокрема цивільного населення.

Він закликав негайно звільнити незаконно затриману журналістку і наголосив, що винні в затриманні особи не уникнуть відповідальності.

Також політик звернувся безпосередньо до Яни Суворової, попросивши її бути сильною і пам'ятати про нашу підтримку.

За що окупанти засудили Яну Суворову

Так званий "південний окружний військовий суд" у Ростові-на-Дону засудив 21-річну адміністраторку мелітопольського міського Telegram-каналу "Мелітополь це Україна" Яну Суворову та призначили їй 14 років в’язниці. Дівчину визнали винною у скоєнні "теракту зі значною шкодою у складі групи, шпигунстві, участі у терористичній спільноті".

"Суд" відбувався у закритому режимі. Проте видання "Медіазона" стверджує, що Суворову та її колег звинувачували у тому, що вони були навідниками обстрілу з РСЗВ HIMARS по будівлі мелітопольського коледжу, де розташовувалися загарбники з росгвардії та ФСБ.

Обстріл було здійснено 27 березня 2023 року, причому жодна людина у будівлі не постраждала, бо силовики "евакуювалися, як тільки в місті оголосили ракетну небезпеку". Принаймні, так повідомили самі окупанти.

Суворову російські окупанти викрали 20 серпня 2023 року. Цього дня в окупованому Мелітополі відбулися масові викрадення (в РФ цей злочин чомусь називають "затриманням") журналістів та блогерів, яких російські силовики пов'язували з місцевими пабліками "Мелітополь це Україна", "РІА-Мелітополь" тощо.

За версією ФСБ, зазначені проукраїнські канали використовувались "для збору розвідувальної інформації та психологічного впливу на мешканців регіону".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що українські правоохоронці встановили ще одного причетного до катувань українських військовополонених в окупаційній тюрмі на Луганщині. Йдеться про Володимира Бондаренка, який працював в адміністрації так званої "Суходільської виправної колонії № 4" у тимчасово окупованому Суходільську та особисто бив полонених руками, ногами й гумовою палицею, а також катував їх струмом.