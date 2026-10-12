Блог | У всьому винна Україна? Америка стала заручницею шоу Трампа

Я думаю, Дональд Трамп має не зупинятися на звинуваченні українців в банкрутcтві американських фермерів, бо піднімають ціни на дизель. Має іти далі і викривати українців у інших злочинах проти Америки.

На довиборах перемагають демократи – винні українці. Це ж українці, а не Трамп полізли у війну з Іраном і отримали по морді і ціни на нафту до небес!

На узбережжі ураган? Це українці! Всім відомо, що українці вирощують горох, а потім надлишок газу і опа! – ураган у Флориді!!

Лісові пожежі? Українці! Вони випили всю воду і в Каліфорнії тепер горять ліси!

Мало горіхів у Снікерсах? Українці! Лос-Анджелес Лейкерс програли в баскетбол? Українці!

Абсурд? Гротеск? Так, це Америка Трампа. Звичайні американці, які своєю працею здобули своїй країні славу і могутність, обдурені купкою клоунів і голосують за МУЛЬТИМІЛЬЯРДЕРІВ, які забезпечують їм ШОУ.

Найдорожче шоу в історії людства, бо все має свою ціну. За клоунаду старого чоловіка у червоній краватці Америка платить зараз і буде платити ще більше в майбутньому. Всі зіпсовані стосунки з союзниками, всі надані ворогам Америки переваги – все це має ціну і Америка буде її платити після Трампа.