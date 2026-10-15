У Трампа розглядають зняття санкцій із російського "тіньового флоту" – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори про послаблення обмежень щодо танкерів тіньового флоту, які перевозили нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели. За словами американського чиновника, головна мета цього кроку – знизити світові ставки фрахту, які злетіли до рекордних висот.

Крім того, таким кроком Вашингтон хоче зробити американську сиру нафту більш доступною для покупців. Про це повідомляє Reuters.

Суть пропозиції та реакція союзників

Нові переговори зосереджені на дозволі суднам, що перебувають під санкціями, перевозити "легальну нафту" з регіонів, які не підпадають під обмеження Вашингтона. Щоб задіяти такі судна, компаніям доведеться подавати заявки до Міністерства фінансів США.

Обговорення зменшення тиску на "тіньовий флот" розпочалося лише через кілька днів після того, як Трамп тимчасово скасував санкції щодо російського дизельного палива. Це рішення викликало хвилю жорсткої критики.

Президент України Володимир Зеленський і сенатори США назвали послаблення санкцій "подарунком Володимиру Путіну", який забезпечить Кремль доходами для подальшого фінансування війни. Європейські країни також висловили занепокоєння пом’якшенням тиску на агресора.

Адміністрація США намагається балансувати напередодні проміжних виборів до Конгресу, призначених на 3 листопада. Високі ціни на паливо та інфляція становлять прямий політичний ризик для Республіканської партії.

Позиція відомств США

Міністр енергетики США Кріс Райт у відеозверненні до Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді підтвердив, що послаблення санкцій проти тіньових суден дійсно обговорюється.

У Міненерго США стверджують, що будь-які подібні кроки не допоможуть Росії транспортувати власну нафту, оскільки йдеться лише про перевезення несанкціонованих вантажів. Проте прагнення Білого дому оперативно наситити світовий ринок паливом може чинити тиск на профільні відомства з метою якнайшвидшого видавання дозволів.

Ефективність заходу під питанням

Галузеві експерти та аналітики скептично оцінюють здатність ініціативи вирішити проблему високих цін на перевезення. Британська консалтингова та аналітична компанія Energy Aspects зазначає, що скасування обмежень не матиме істотного впливу на загальні ставки фрахту.

Танкери тіньового флоту здебільшого старі й погано обслуговуються, а багато з них і так активно експлуатувалися в останні місяці. Єдиний можливий плюс — невелике збільшення обсягів перевезень на Близькому Сході та через Ормузьку протоку.

Представники морської галузі наголошують, що повсюдного зниження цін не відбудеться, оскільки провідні міжнародні страховики суден все одно зобов’язані суворо дотримуватися санкційних правил Євросоюзу та Великої Британії.

Нагадаємо, 12 жовтня Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер DF Peak, який належить до тіньового флоту РФ. Це сталося за понад 450 морських миль на південь від острова Реюньйон в Індійському океані.

Як повідомляв OBOZ.UA, 29 серпня цього року Албанія заборонила заходити в порт Дуррес нафтовому танкеру, який належить до тіньового флоту країни-агресора Росії. З початку 2025 року цей танкер вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива.