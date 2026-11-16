У Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна різні цілі: в Reuters розкрили, чи є шанси на велику угоду на перемовинах

Можлива тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю, яка може відбутися наступного тижня в китайському Шеньчжені, навряд чи завершиться масштабними домовленостями. Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін розглядають переговори з різними інтересами, а сама ідея спільної зустрічі викликає занепокоєння в країнах, які не матимуть місця за столом переговорів.

Про це йдеться в матеріалі Reuters. Наразі переговори щодо організації зустрічі ще тривають.

Сторони поки не узгодили ані порядку денного, ані формату розмови. Водночас очікується, що вона може відбутися в Шеньчжені, де лідери перебуватимуть під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Президент США Дональд Трамп... Джерело: Reuters. Розгорнути

Кожен із політиків має власні очікування від потенційних переговорів. Володимир Путін розраховує використати зустріч для досягнення домовленостей щодо завершення війни проти України на умовах Москви.

Дональд Трамп, своєю чергою, зацікавлений у дипломатичному результаті, який міг би стати помітним досягненням його президентства. Зокрема, американський лідер хотів би обговорити з Китаєм і Росією питання контролю над ядерними озброєннями.

Однак позиція Сі Цзіньпіна значно стриманіша. Для китайського лідера така зустріч пов’язана з низкою ризиків, адже Пекін не зацікавлений у переговорах про ядерне роззброєння на умовах, які передбачають однакові обмеження для Китаю, США та Росії.

Президент Росії Володимир Пу... Джерело: REUTERS/Максим Шеметов/Pool/Архівне фото. Розгорнути

Як пояснив Едгард Каган, колишній високопосадовець адміністрації Джо Байдена з питань Східної Азії, Китай не хоче обговорювати контроль над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами, а тим більше разом із Росією. Це фактично означало б визнання Китаю ядерною державою, яка має підпадати під аналогічні обмеження.

Водночас ядерні арсенали трьох країн суттєво відрізняються. За оцінками, США та Росія мають понад 5000 ядерних боєголовок кожна, тоді як Китай – близько 500, хоча Пекін активно нарощує свій арсенал.

Представник адміністрації Трампа також визнав, що Вашингтон не очікує досягнення конкретної угоди щодо ядерних питань під час цієї зустрічі. Водночас він наголосив, що Китаю час долучитися до відповідного діалогу.

Перспектива переговорів трьох лідерів викликає занепокоєння серед держав, які не братимуть у них участі. Зокрема, Україна та Тайвань побоюються, що провідні світові держави можуть домовлятися про сфери впливу без урахування інтересів інших країн.

Відомо, що можливу зустріч уже порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року, під час якої США, Велика Британія та Радянський Союз визначали основи післявоєнного світового порядку. Саме тоді було закладено принципи розподілу сфер впливу між великими державами.

Особливе захоплення ідея такої зустрічі викликає серед російських націоналістів. Вони розглядають її як можливість для Москви закріпити свій статус однієї з провідних світових держав і домогтися вигідних умов завершення війни проти України.

Російський націоналістичний ідеолог Олександр Дугін назвав потенційні переговори підтвердженням багатополярного світового порядку. За його словами, сама участь Росії поряд зі США та Китаєм демонструватиме, хто має визначальний вплив у світі.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше висловлював занепокоєння через можливість повторення сценарію Ялтинської конференції.

"Ми справді не хочемо, щоб це перетворилося на "Ялту 2, 3, 4" із перерозподілом впливу", – заявляв він минулого місяця.

Попри зближення Пекіна та Москви в останні роки, їхні підходи до майбутньої зустрічі відрізняються. Росія прагне винести на обговорення війну проти України, тоді як Китай, за інформацією джерел Reuters, не підтримує включення цього питання до порядку денного.

Американський посадовець також зазначив, що Трамп навряд чи порушуватиме тему війни в Україні під час тристоронніх переговорів, оскільки такий формат не є належним майданчиком для її обговорення.

Крім того, для Сі Цзіньпіна важливим чинником є непередбачуваний стиль ведення переговорів американського президента. Він суттєво відрізняється від звичного для китайського лідера ретельно підготовленого формату міжнародних зустрічей.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що сторони обмінюються пропозиціями щодо можливого порядку денного. Водночас він назвав потенційну зустріч цікавою подією, яка приверне увагу всього світу.

На думку колишнього високопосадовця Державного департаменту США Курта Тонга, Трамп може використати поїздку для демонстрації свого лідерства та дипломатичних здібностей на міжнародній арені. Зокрема, американський президент може прагнути досягти зовнішньополітичних успіхів на тлі нещодавніх виборчих невдач Республіканської партії та перспективи переходу Конгресу під контроль демократів наступного року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені 19 листопада може відбутися тристороння зустріч лідерів США, КНР і РФ Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Існують побоювання, що на порядку денному переговорів будуть угоди у стилі Ялти 2.0, проте кожен із лідерів має власне бачення міжнародної архітектури, безпеки та своєї ролі в цьому.