У Раді підтримали закон про освіту мовами нацменшин: що він передбачає

Верховна Рада України 12 жовтня ухвалила закон про освітні права національних меншин. За відповідну законодавчу ініціативу №16119 проголосували 266 народних депутатів.

Про це повідомляє Укрінформ. Закон передбачає зміни до законодавства щодо освіти мовами корінних народів України та національних меншин (спільнот).

Зазначається, що ухвалення документа має допомогти розблокувати два переговорні кластери у процесі вступу України до ЄС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 7 жовтня Угорщина дала згоду на подальше просування України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. На рівні COREPER угорська сторона погодила переговорні позиції за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Це рішення дозволило перейти до наступного етапу процедури відкриття кластерів, затвердження яких раніше блокував Будапешт.