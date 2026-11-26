У Пентагоні заявили, що нарощують виробництво Patriot: що відомо

У Міністерстві оборони США заявили, що вони продовжують працювати над розширенням промислової співпраці з Україною та європейськими партнерами для збільшення виробництва Patriot. Йдеться як про компоненти для цих систем протиповітряної та протиракетної оборони, так і про ракети до них.

Таку відповідь на запит "Суспільного" надав представник Пентагону. За його словами, робота ведеться за кількома паралельними напрямами.

"Від самого початку уряд США підтримував зусилля, спрямовані на поглиблення промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання з метою збільшення виробництва наявних і запланованих модифікацій Patriot", – йдеться у відповіді.

Чиновник зазначив, що для реалізації цієї мети відомство працює за кількома паралельними напрямами, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю щодо систем Patriot із європейськими партнерами та Україною.

"Міністерство війни продовжує цю роботу донині", – зазначив представник Пентагону.

При цьому у відповіді Міноборони США не уточнили, які саме проєкти перебувають на стадії реалізації, чи йдеться про погодження ліцензій на виробництво ракет PAC-2 і PAC-3 в Україні та коли можуть бути ухвалені відповідні рішення.

Раніше тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік повідомив, що американська міжвідомча група підготувала до п'яти варіантів спільного з Україною виробництва ракет PAC-2 і PAC-3. За його словами, ці варіанти попередньо були погоджені представниками адміністрації Трампа, однак згодом процес зупинився.

Він також наголосив на гострій потребі України в ракетах-перехоплювачах PAC-3 для Patriot. Сєнік повідомив про затримки вже погоджених поставок. Так, у жовтні Київ не отримав ракет за попередніми двосторонніми домовленостями зі США.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Димер Київської області, внаслідок чого було частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, загинули 12 людей. Він наголосив: важливо, щоб США дозволили передачу вже оплачених ракет до Patriot.

Тим часом медіа писали, що Пентагон досі не погодив передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про боєприпаси американського виробництва, постачання яких уже було погоджене Вашингтоном, а європейські союзники готові профінансувати їхню закупівлю.

Водночас остаточного дозволу від міністра оборони США Піта Гегсета досі немає. Крім того, затримується розгляд українського запиту на самостійне виробництво таких ракет.