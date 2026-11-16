У Пентагоні за ініціативою Гегсета скасували щотижневі брифінги щодо ситуації в Україні – The Atlantic

Міністерство оборони США, яке очолює Піт Гегсет, ігнорувало поради високопоставлених американських військових стосовно захисту від іранських дронів-камікадзе, що були засновані на бойовому досвіді України. Окрім того, Пентагон відмінив регулярні брифінги SAG-U (Групи безпекової допомоги Україні), заледве Гегсет обійняв посаду.

Про це в матеріалі The Atlantic заявив журналіст Саймон Шустер. Він опублікував обширну статтю, присвячену неналежній підготовці Білого дому до активної фази війни з Іраном. Автор розповів, що чимало високопоставлених військових США закликали керівництво врахувати цінні уроки України, а також скористатися розробками українського ВПК (зокрема зенітними безпілотниками-перехоплювачами).

Відповідні запити надходили, зокрема, від офіцерів із німецького міста Вісбаден, де розміщений спільний українсько-американський штаб. На той час ніхто не знав, коли Вашингтон розпочне операцію "Епічна лють". Коли перший звіт військових було проігноровано, вони опублікували ще один. Це сталося 23 лютого – як виявилося, занадто пізно, адже війна в Ірані спалахнула через п'ять днів.

Неназвані співрозмовники журналіста вважають, що високопосадовці у Вашингтоні просто не хотіли визнавати українську технологію дієвою. "Через зарозумілість вони казали: навіщо нам це потрібно?" – сказало одне із джерел.

"Жоден з офіцерів у Вісбадені так і не отримав чіткого пояснення, чому адміністрація Трампа проігнорувала цю пораду. Але офіцери відчули дві причини опору у Вашингтоні: зарозумілість і політику", – йдеться в статті The Atlantic.

Саймон Шустер припустив, що широковідома сварка в Овальному кабінеті в лютому 2025 року стала сигналом для американської адміністрації "сприймати Україну як прохача, а не як союзника". Мовляв, "у Пентагоні Хегсет не хотів чути слово "Україна", як повідомив один із високопосадовців.

"Офіцери армії США в Європі відчували подібну токсичність. Якщо ви порушували питання України в Пентагоні, то "вам пощастило, якщо вас зустрічали зневажливою усмішкою", сказав мені один із них. За адміністрації Джо Байдена міністр оборони Ллойд Остін отримував щотижневі оновлення від SAG-U щодо війни. Як тільки Хегсет обійняв посаду, ці брифінги припинилися. Як і майже вся військова допомога США Україні", – написав журналіст.

Відомо, що співробітники SAG-U та інші команди в німецькому Вісбадені готували різноманітні секретні та несекретні звіти кілька разів на тиждень. Вони мали "доповнювати наполегливі зусилля з донесення уроків України до вищого командування".

Цією роботою займався, зокрема, Крістофер Донаг'ю, звільнений Гегсетом у липні 2026 року.

Деякі інформаційні документи з України мали у списках для розсилки понад 2000 імен, включаючи посадовців та високопосадовців із країн-союзниць. Одна група офіцерів у Вісбадені навіть написала книгу "Як воює Росія", щоб узагальнити те, що вони дізналися. Але Гегсет поклав край щотижневим доповідям про хід війни.

Як писав OBOZ.UA:

– 13 листопада в Конгрес США надійшла скарга на неналежне планування та ігнорування попереджень щодо слабкого захисту військових об'єктів під час війни з Іраном. Цю скаргу подав майор Стівен Рамсботтом, який пережив іранську дронову атаку на військову базу в Порт-Шуайбі (відомому також як Еш-Шуайб) у Кувейті.

– Цей об'єкт було атаковано вранці 1 березня. "Шахед" пробив дах будівлі та здетонував. Загинули шість американських військовослужбовців, ще понад 20 отримали поранення. Кілька з них перебували у критичному стані.