"У нього сьогодні день народження": Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним і швидке завершення війни. Відео

Президент США Дональд Трамп хоче зідзвонитися із кремлівським диктатором Володимиром Путіним 7 жовтня, у день народження російського ватажка. Очевидно, він привітає колегу з цим святом.

Про те, що в нього запланована бесіда з Путіним, Трамп повідомив під час короткого брифінгу для медіа. Відповідне відео опублікувала в YouTube пресслужба Білого дому.

Один із представників ЗМІ запитав, чи розмовляв американський президент із лідером РФ. Республіканець заявив, що збирається зробити це, і весело пожартував, що журналістам також слід святкувати день народження Путіна.

"У мене домовлено про дзвінок. Сьогодні його день народження. Сьогодні день народження Володимира Путіна. Я впевнений, що ви теж будете його святкувати", – відповів очільник Білого дому.

Також на брифінгу він згадав про російсько-українську війну, вкотре заявивши, що вона "скоро" закінчиться. "Я врегулював вісім воєн. На підході ще одна", – сказав Трамп.

Президент Сполучених Штатів... Джерело: Скриншот відео з YouTube-каналу The White House Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 7 жовтня Російська Федерація влаштувала чергову масовану атаку по Україні. Внаслідок повітряних ударів загинули 25 українців, близько сотні отримали поранення. Найбільша кількість жертв – у Прилуках на Чернігівщині, де відбулося пряме влучання ракети Х-101 у будинок. Там загинуло 19 осіб, зокрема п'ятеро маленьких дітей.