Війна в Україні, Іран і ядерна безпека: Трамп, Сі Цзіньпін і Путін провели "історичні" перемовини в Китаї. Головні заяви

У китайському Шеньчжені завершилася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали близько півтори години, а серед головних тем були війна в Україні, міжнародна безпека, енергетика та ситуація навколо Ірану.

За перебігом зустрічі стежив OBOZ.UA. Напередодні Трамп заявляв, що США та Китай прагнуть сприяти врегулюванню війни в Україні. За його словами, попередня зустріч із Путіним заклала основу для подальшого діалогу за участю трьох держав.

Трамп, Сі Цзіньпін і Путін б... Джерело: Carlos Barria/Reuters Розгорнути

На початку переговорів Путін подякував китайському лідеру Сі Цзіньпіну за їхню організацію. Також російський диктатор запропонував обговорити глобальні та регіональні відносини й енергетичну безпеку.

Трамп, зі свого боку, заявив, що лідери трьох держав справді творять історію.

Хто приєднався до Трампа, Сі та Путіна на тристоронніх переговорах

Білий дім оприлюднив список офіційних осіб, які були присутні на зустрічі лідерів США, Китаю та Росії. Склад делегацій дає уявлення про те, кого глави держав залучили до обговорення двосторонніх і міжнародних питань.

Зокрема, американську команду представляв посол у Китаї, однак серед учасників не було окремого високопосадовця, відповідального за російський напрямок. До китайської делегації увійшли посли країни у США та Росії. Російське представництво складалося з ключових міністрів і помічника Путіна.

США:

Дональд Трамп – президент;

Марко Рубіо – державний секретар;

Девід Перд'ю – посол у Китаї;

Скотт Бессент – міністр фінансів;

Говард Лутнік – міністр торгівлі;

Стівен Міллер – керівник апарату Білого дому.

Китай:

Сі Цзіньпін – голова КНР;

Цай Ці – керівник апарату Сі Цзіньпіна;

Ван І – міністр закордонних справ;

Ма Чжаосюй – заступник міністра закордонних справ;

Сє Фен – посол у США;

Чжан Ханьхуей – посол у Росії.

Росія:

Володимир Путін – глава Кремля;

Сергій Лавров – міністр закордонних справ;

Юрій Ушаков – помічник Путіна;

Максим Орєшкін – міністр економічного розвитку;

Андрій Бєлоусов – міністр оборони;

Антон Силуанов – міністр фінансів.

Путін згадав про Другу світову та створення ООН

Російський диктатор традиційно вдався до історичного екскурсу, згадавши про Другу світову війну та роль трьох держав у формуванні повоєнного світового порядку.

"Росію, США і КНР об'єднує не тільки статус країн – переможниць у Другій світовій, а й відповідальність за підтримання міжнародного миру", – заявив він.

Путін також нагадав, що три держави стояли біля витоків створення ООН, і назвав їхнім спільним завданням "зміцнювати систему міжнародного права".

Дональд Трамп, Сі Цзіньпін Володимир Путін. Джерело: Win McNamee/Getty Images

Сі Цзіньпін закликав відмовитися від мислення часів холодної війни

Голова КНР заявив, що три держави мають відмовитися від мислення часів холодної війни. Він наголосив на необхідності поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної, не втручатися у внутрішні справи та зважати на вибір народів.

Окремо Сі Цзіньпін висловився про ядерну безпеку. Він виступив за повну заборону та ліквідацію ядерної зброї, назвавши її "дамокловим мечем", що навис над людством.

Китайський лідер закликав докласти всіх зусиль, щоб не допустити ядерної війни, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність. Він наголосив, що ядерну війну неможливо виграти, і вона не повинна початися.

Також Сі Цзіньпін виступив за врегулювання конфліктів шляхом діалогу й дипломатії. На його думку, країнам слід розширювати співпрацю, а не розривати економічні зв'язки та ланцюги постачання.

Крім того, голова КНР закликав захищати післявоєнний міжнародний порядок і цілі Статуту ООН, а також підтримувати регулярні контакти на найвищому рівні. Він нагадав про перемогу трьох держав у Другій світовій війні, яка, за його словами, принесла мир і стабільність у світі. Водночас Сі Цзіньпін зазначив, що глобальна енергетична безпека стикається із серйозними викликами.

Трамп сподівається на завершення війни в Україні

Президент США підтвердив, що українське питання буде серед тем зустрічі. За його словами, він уже обговорював його з Путіним.

"Я думаю, що відбуваються певні зміни. Я думаю, що Путін і, сподіваюся, інша сторона хотіли б побачити завершення війни в Україні", – сказав Трамп.

США не допустять появи ядерної зброї в Ірану

Трамп також висловився щодо ядерної програми Ірану, наголосивши на незмінній позиції Вашингтона.

"Ми не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю", – заявив американський лідер.

Опубліковано спільну заяву Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна: про що домовилися лідери

За підсумками зустрічі було оприлюднено спільну заяву трьох держав. Документ має назву "Декларація про мир", однак у ньому не згадується війна в Україні. Про це повідомляє Telegram-канал Meduza.LIVE.

У заяві йдеться про такі положення:

Реформування ООН. Росія, Китай і США виступили за реформування Організації Об'єднаних Націй, щоб вона "могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та відповідати своїй основоположній місії".

Співпраця в енергетичній сфері. Три держави планують збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів "на благо всіх країн".

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Путін і Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, вони обговорили війну в Україні та шляхи її мирного врегулювання.

Також Путін розповів очільнику Китаю про нещодавні контакти зі спецпосланцями Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які відвідали Москву.

Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що між ним і китайським лідером склалися особливі особисті стосунки. Він назвав його другом і висловив упевненість, що поки вони обоє залишатимуться при владі, між країнами не виникатиме проблем.