У Кремлі зробили цинічну заяву щодо участі Європи в перемовинах щодо припинення війни в Україні

У Кремлі поставили під сумнів доцільність залучення європейських країн до переговорів щодо завершення війни в Україні. Російська сторона заявила, що наразі не бачить користі від участі Європи у переговорному процесі в Абу-Дабі.

Про це повідомив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ. Водночас представник Кремля зазначив, що переговори щодо України мають продовжитися.

Що у Кремлі заявили про мирні переговори

За словами Пєскова, європейські країни наполягають на проведенні переговорів в Абу-Дабі у чотиристоронньому форматі. Однак у Москві стверджують, що поки не бачать додаткової користі від залучення європейських представників до обговорень.

Крім того, речник Путіна заявив про наявність розуміння щодо необхідності продовження переговорного процесу в Абу-Дабі.

Пєсков зробив цинічну заяву... Джерело: Скриншот Розгорнути

Пєсков також запевнив, що російський диктатор нібито не передавав президенту США Дональду Трампу та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну жодних документів із пропозиціями щодо врегулювання війни та гарантій безпеки.

Водночас, за словами представника Кремля, Путін обговорив із членами Ради безпеки РФ підсумки тристоронньої зустрічі в Китаї.

Що раніше заявляли у Кремлі щодо завершення війни в Україні

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Росія не зацікавлена в тимчасовому перемир'ї з Україною. Дмитро Пєсков стверджував, що Москва нібито прагне довгострокового миру, однак до досягнення відповідних домовленостей продовжуватиме бойові дії.

Речник російського диктатора також цинічно заявив, що Москва не дозволить Києву скористатися паузою у війні для відновлення сил. Водночас у Кремлі відмовилися розкривати подробиці переговорів зі США щодо України.

Дмитро Пєсков. Джерело: Getty Images

Окремо Пєсков поставив під сумнів здатність європейських країн сприяти мирному врегулюванню. За його твердженням, заяви представників Європи нібито свідчать про їхнє небажання сприяти завершенню війни.

Як писав OBOZ.UA, Пєсков заявив, що новий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні може відбутися в Абу-Дабі. Водночас він не виключив можливості проведення зустрічі на іншому переговорному майданчику.