У Кремлі заявили, що Росія та Естонія перебувають на межі початку відкритої війни

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що дії Естонії нібито перебувають на межі розв'язання відкритої війни. Приводом для чергового загострення стала заява Таллінна про підпал підприємства військово-промислового комплексу поблизу столиці та рішення закрити пункти пропуску на кордоні з РФ.

23 листопада російське зовнішньополітичне відомство викликало тимчасового повіреного у справах Естонії та висловило йому рішучий протест. Про це йдеться в заяві МЗС Росії.

Через що Росія висловила протест Естонії

У російському МЗС повідомили, що 23 листопада викликали тимчасового повіреного у справах Естонії в Росії М. Юхтегі. Йому заявили рішучий протест через звинувачення Росії в підпалі підприємства військово-промислового комплексу під Таллінном, які в Москві назвали безпідставними.

Також приводом для невдоволення російської сторони стало рішення естонського уряду закрити пункти пропуску на російсько-естонському кордоні з 1 грудня.

Представнику Естонії заявили, що такі звинувачення нібито не мають доказової бази. У МЗС РФ назвали їх проявом "русофобської сутності естонського режиму" та заявили, що закриття кордону насамперед завдасть удару по економіці самої Естонії, а також позначиться на її союзниках у ЄС і НАТО.

У Кремлі звинуватили Естонію у підтримці України

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що рішення Таллінна є черговою "антиросійською витівкою" та частиною нібито ворожих дій, які Естонія здійснює протягом останніх років.

Зокрема, у МЗС РФ звинуватили країну в активній підтримці України та заявили, що вона начебто негласно надає свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників, які атакують північний захід Росії.

У відомстві стверджують, що російська сторона нібито неодноразово фіксувала такі випадки. Саме ці дії представнику Естонії назвали провокаційними та надзвичайно небезпечними, заявивши, що вони перебувають на межі розв'язання відкритої війни з Росією.

Росія також звинуватила Таллінн у перешкоджанні судноплавству

Окремо в МЗС РФ заявили, що Естонія нібито намагається перешкоджати пересуванню російських вантажних суден у Балтійському морі.

За версією російського відомства, Таллінн прагне оглядати, захоплювати та арештовувати такі судна, щоб запровадити морську блокаду Росії.

Крім того, у заяві згадали про повну заборону на транзит російського та білоруського зерна через територію Естонії, яку запровадили в жовтні.

У МЗС РФ заявили про переслідування російськомовних в Естонії

Ще однією претензією російської сторони стали дії естонської влади щодо російськомовних жителів країни та тих, кого в Москві назвали "інакодумними".

У російському МЗС стверджують, що Таллінн нібито забороняє російську мову на всіх рівнях, переслідує прихильників Росії та депортує людей, які прагнуть зберегти доступ до рідної мови й культури.

Також у заяві йдеться про нібито застосування примусових заходів і загрозу повної ліквідації Естонської православної християнської церкви.

У російському відомстві заявили, що така політика нібито дестабілізує ситуацію в регіоні та негативно впливає на добробут жителів Естонії й економічне становище країни.

Росія пригрозила політико-дипломатичними заходами

Під час зустрічі з естонським дипломатом російська сторона заявила, що залишає за собою право вжити комплексних політико-дипломатичних заходів.

У МЗС РФ пояснили це необхідністю захисту національних інтересів Росії та законних прав її громадян.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що наприкінці вересня 2026 року естонська влада звинуватила російські спецслужби в організації підпалу будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics у Таллінні. Інцидент стався в ніч із 14 на 15 серпня. За даними естонської служби внутрішньої безпеки, це була диверсія, замовлена російськими спецслужбами.