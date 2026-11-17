У Кремлі заявили, що Путін і Трамп можуть обговорити "гуманітарну місію" в Костянтинівці

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть порушити питання так званої гуманітарної місії в Костянтинівці. Така розмова може відбутися під час саміту АТЕС у Китаї 19 листопада.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого процитували пропагандистські медіа. Він також зазначив, що Москва поки не отримала від України "якихось слів готовності" на проведення такої місії.

Що сказав Пєсков

"Безумовно, не можна виключати, що це питання в ході спілкування з Трампом порушуватиметься", – наголосив рупор Кремля.

Разом з тим він висловив претензії у бік Києва, мовляв, у Росії "досі не чули якихось слів готовності на цю місію з боку України".

Коментуючи можливу участь першої леді США Меланії Трамп у її організації, речник Кремля нагадав, що вона раніше брала участь у започаткуванні цього гуманітарного процесу.

"Звичайно, вже є певний напрацьований досвід із її командою у нашого омбудсмена Яни Лантратової. Тому, звичайно, цей досвід стане в нагоді", – сказав він.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Варто зазначити, що аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія прагне скористатися пропозицією про локальне перемир’я в районі Костянтинівки на Донеччині для зміцнення своїх військових позицій, а не для надання гуманітарної допомоги. Адже накопичивши сили, окупанти можуть посилити наступ на місто та спробувати просунутися в бік Краматорська і Слов’янська.

Як писав OBOZ.UA, з такою позицією згоден і президент Володимир Зеленський. Він вважає цю ініціативу спробою домогтися виходу українських військ із міста. За його словами, російська сторона не змогла захопити населений пункт військовим шляхом, тому намагається використати тему цивільного населення для досягнення своєї мети.