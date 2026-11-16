У Кремлі закликали депутатів "Єдиної Росії" готуватися до "перемоги" у війні: медіа розкрили подробиці

У Кремлі закликали депутатів від партії "Єдина Росія" готуватися до можливої "перемоги" у війні та повернення російських військових із фронту. Про це йшлося під час закритого семінару для фракції у Держдумі, який відбувся за участю заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

Також учасникам заходу розповіли про підготовку федерального закону щодо традиційних цінностей і необхідність починати роботу перед майбутніми виборами. Про це пишуть російські медіа.

Депутатів закликали готуватися до "перемоги"

Закритий семінар для фракції "Єдина Росія" відбувся наприкінці минулого тижня у майстерні управління "Сенеж". За інформацією джерела "Відомостей", під час заходу депутатам наголосили, що вони мають бути готовими до завершення війни та повернення її учасників із фронту.

"Казали, що всі мають бути готовими до перемоги, коли миттєво зі спецоперації повернуться учасники бойових дій", – розповів співрозмовник видання.

Сергій Кирієнко у своєму виступі також наголошував на необхідності взаємодії з учасниками так званої "спецоперації". Водночас інших подробиць обговорення підготовки до "перемоги" у публікації "Відомостей" не наводиться.

У Кремлі вже думають про вибори 2030 та 2031 років

Крім підготовки до можливого повернення військових, на семінарі обговорювали майбутні виборчі кампанії. Як пише "Коммерсант", Кирієнко дав зрозуміти депутатам, що їм потрібно починати готуватися до президентських виборів у 2030 році та виборів до Держдуми у 2031-му.

За інформацією джерел "Відомостей", заступник голови адміністрації президента РФ також визнав, що навесні рейтинг "Єдиної Росії" падав. За його словами, ситуацію вдалося "переламати" у серпні після залучення до кампанії Володимира Путіна.

У Росії готують закон про традиційні цінності

Ще однією темою семінару стали ідеологічні засади державної політики. Начальник управління адміністрації президента РФ з питань моніторингу та аналізу соціальних процесів Олександр Харичев розповів про відповідні "ідеологічні контури".

Як повідомляє "Коммерсант", у своєму виступі він нагадав основні "цивілізаційні" тези, які Кремль просуває протягом останніх кількох років. Також Харичев анонсував підготовку федерального закону, присвяченого традиційним цінностям.

Депутатів закликали працювати з молодими виборцями

Начальник управління адміністрації президента РФ з громадських проєктів Сергій Новіков закликав депутатів починати роботу з майбутніми виборцями. Йдеться про молодих людей, яким виповниться 18 років до наступних федеральних виборів.

За інформацією "Відомостей" та "Коммерсанта", до 2031 року таких виборців у Росії буде близько 8 мільйонів.

Окрім Кирієнка, на семінарі виступили голова "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв, заступник голови адміністрації президента Максим Орєшкін, мер Москви Сергій Собянін, а також керівники внутрішньополітичних управлінь Кремля Андрій Ярін, Олександр Харичев і Сергій Новіков.

У Кремлі вже обговорювали підготовку до "завершення СВО"

У грудні 2024 року адміністрація президента РФ проводила у майстерні "Сенеж" семінар для віцегубернаторів. Однією з його тем була підготовка громадської думки до "завершення СВО".

Тоді образ "перемоги", на який, на думку Кремля, мали орієнтуватися чиновники, був схожий на мирний план щодо України команди президента США Дональда Трампа та умови, на яких Київ був готовий вести переговори з Москвою.

Як повідомляв OBOZ.UA, частка росіян, які схвалюють роботу Володимира Путіна на посаді президента, за тиждень знизилася на 2,1 процентного пункту. Водночас частка тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 2,2 процентного пункту. Показник довіри до Путіна також зменшився, хоча падіння було менш суттєвим. Про це свідчать дані дослідження, які охоплюють період із 14 до 20 вересня, коли в Росії проходило голосування на виборах до Держдуми.