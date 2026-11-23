У Кремлі заговорили про новий раунд перемовин з Україною і назвали можливе місце

У Кремлі заявили, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися в Абу-Дабі. Москва розглядає столицю Об'єднаних Арабських Еміратів як один із можливих майданчиків для проведення зустрічі.

Водночас конкретної дати відновлення переговорів поки не визначено. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

Що відомо про можливі переговори

За словами Пєскова, російська сторона допускає проведення нового раунду переговорів за участю представників України, Сполучених Штатів та РФ найближчим часом. Одним із потенційних місць зустрічі розглядають Абу-Дабі.

Водночас остаточного рішення щодо місця проведення переговорів наразі немає. Представник Кремля зазначив, що Москва не виключає й інших майданчиків для зустрічі.

Пєсков також не назвав конкретних термінів відновлення переговорного процесу.

Дмитро Пєсков вимагає, щоб Н... Джерело: пресслужба Кремля Розгорнути

Що відомо про попередні переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 11 листопада в Абу-Дабі завершився другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Сторони обговорювали можливе припинення вогню, енергетичні питання та безпеку в Чорному морі. Одним із головних результатів зустрічі стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими.

За словами очільника української делегації Рустема Умєрова, учасникам переговорів вдалося безпосередньо викласти свої позиції, однак між сторонами залишилися суттєві розбіжності. Він наголосив, що попереду ще багато складної роботи, хоча можливості для продовження діалогу зберігаються.

Переговори в Абу-Дабі. Джерело: Рустем Умєров

Згодом, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі Україна та Росія обговорювали масштабний обмін військовополоненими. За його словами, йшлося про можливість обміну у форматі "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

Як писав OBOZ.UA, 12 листопада, після завершення переговорів в Абу-Дабі, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Під час зустрічі сторони обговорили подальші дипломатичні контакти щодо завершення війни в Україні та гуманітарні питання.