У Кремлі відреагували на слова Трампа про "нові обриси" України

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що після завершення війни Україна матиме дещо інші обриси. Він заявив, що територіальні зміни вже є очевидними.

Пєсков запропонував журналістам звернутися за роз’ясненнями безпосередньо до американського лідера. Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Відповідаючи на запитання про те, які саме зміни мав на увазі Трамп, речник Кремля сказав…

Мапа бойових дій. Джерело: DeepState.

"Я рекомендував би вам адресувати ваші питання президенту Трампу", – відповів посадовець.

Водночас Пєсков окремо висловився щодо територіального аспекту заяви американського президента. З погляду географії Україна вже є іншою країною.

"Що стосується форми України, то з точки зору географії це вже інша країна. Реалії на землі очевидні, навряд чи їх хтось може заперечувати", – заявив представник Кремля.

Нагадаємо, що Дональд Трамп висловився про майбутнє України після завершення російсько-української війни. Американський президент припустив, що країна матиме "трохи інший" вигляд. Свою заяву він зробив на тлі обговорень можливих шляхів припинення бойових дій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Кремлі не збираються припиняти у будь-який спосіб бойові дії проти України навіть під час переговорів. Російський режим вважає, що припинення вогню нібито "дасть українській стороні можливість відновити сили".