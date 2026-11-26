У Кремлі похвалилися стосунками Путіна з Трампом і згадали про Україну

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії України щодо розширення географії бойових дій нібито становлять потенційну небезпеку. Також посадовець прокоментував відносини Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом і звинуватив Європейський Союз у спрямуванні коштів на продовження війни замість розв'язання конфлікту.

Про це Пєсков заявив під час спілкування з журналістами. Інформацію повідомляє росЗМІ.

Президент Росії Володимир Путін має з Дональдом Трампом ділові, прагматичні та навіть дружні відносини. На думку речника Кремля, це допомагає лідерам обговорювати найскладніші питання.

Він також прокоментував слова Трампа про те, що Росія не повинна допустити розширення конфлікту. Пєсков припустив, що американський президент мав на увазі дії України, які нібито призводять до поширення бойових дій на нові території.

"Дії Києва щодо розширення географії конфлікту потенційно дуже небезпечні. Цього ніхто б не хотів", – заявив речник Кремля.

Окремо Пєсков висловився щодо фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Він стверджував, що європейські країни, виділяючи кошти на підтримку України, нібито скорочують фінансування власних потреб.

Замість ремонту шкіл і лікарень європейські держави витрачають гроші на боєприпаси. Також Пєсков заявив, що фінансова підтримка України начебто робить українську владу менш схильною до мирного врегулювання та більш налаштованою на продовження війни.

Ще однією темою спілкування Пєскова з журналістами стала підготовка до щорічної прямої лінії з Володимиром Путіним. Речник Кремля пояснив, що цього року захід вирішили провести раніше через напружений робочий графік російського президента у грудні.

Приймання звернень громадян розпочнеться опівночі за московським часом. Поставити запитання можна буде через інтернет, телефонні дзвінки та SMS-повідомлення.

Цьогоріч під час організації заходу планують активно використовувати технології штучного інтелекту. Пєсков заявив, що завдяки їм вдалося фактично необмежено збільшити кількість каналів приймання звернень.

Крім того, ШІ-помічник "ГігаЧат" допомагатиме громадянам чіткіше формулювати свої запитання та звернення.

Також речник Кремля назвав "дуже плідним" спілкування Путіна з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, яке відбулося напередодні ввечері в Кремлі. Сьогодні обидва лідери мають виступити на конференції AI Journey, організованій "Сбером".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Кремлі відреагували на заклики Європейського Союзу щодо встановлення енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Москва відкинула вимоги європейської сторони, заявивши, що керуватиметься виключно власними національними інтересами.