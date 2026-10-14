У Кремлі намагаються скористатися угодою про дизпаливо з США, але є "нюанс": в ISW пояснили, чого бояться в Росії

Російська влада намагається заспокоїти населення РФ після новин про експорт Росією дизпалива за угодою зі США. Чиновники запевняють росіян, що дефіциту пального не буде.

Цим запевненням після місяців перебоїв з бензином та дизелем населення РФ вірить не дуже охоче, а аналітики вважають, що внутрішні потреби країни для Кремля будуть не першочерговими. Про це йдеться у новому матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Російська влада намагається заспокоїти населення

Аналітики зазначають, що пілся появи новин про "дизельну угоду" між Вашингтоном та Москвою російські чиновники намагаються заспокоїти росіян: вона, мовляв, не викличе внутрішнього дефіциту палива.

Зокрема, віце-прем'єр-міністр та міністр економіки РФ Олександр Новак 12 жовтня заявив, що експорт російського дизельного палива до США за новою угодою не порушить ситуацію на внутрішньому ринку палива в Росії.

Ця заява, вважають аналітики, покликана зменшити занепокоєння росіян щодо потенційного майбутнього дефіциту дизельного палива та пов'язане з ним невдоволення громадськості після місяців дефіциту по всій Росії протягом літа 2026 року.

13 жовтня Новак провів зустріч з міністерством енергетики Росії, міністерством транспорту та нафтовими компаніями щодо ситуації на російському ринку палива та доручив відповідним установам і паливним компаніям активізувати додаткові заходи для забезпечення достатніх регіональних поставок палива та реагування на коливання цін на нього.

"Росія останніми місяцями страждає від гострого дефіциту палива, що спричинило невдоволення громадськості по всій країні, і Кремль, ймовірно, намагається превентивно заспокоїти побоювання щодо потенційних наслідків угоди про паливо зі США. Однак Росія, ймовірно, надасть пріоритет виконанню своєї угоди про дизельне паливо зі США, а не забезпеченню стабільності внутрішнього ринку палива в Росії, оскільки Кремль сподівається використати угоду про дизельне паливо для просування своїх інтересів у війні в Україні", – припустили в ISW.

І росіяни, схоже, це також чудово розуміють.

Принаймні, своє обурення намірами Кремля продавати дизпаливо Штатам на тлі дефіциту всередині країни вони висловлюють у відео, що їх все більше з'являється у соцмережах.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним. За його словами, він домовився з російським диктатором про закупівлю російського дизеля. Для цього з Росії Білий дім зняв частину санкціій.