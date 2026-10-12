У Кремлі фактично відхилили пропозицію про енергетичне перемир'я з Україною: що заявив Пєсков

У Росії заявили, що зацікавлені не в тимчасовому перемир’ї, а в довгостроковому мирному врегулюванні війни проти України. У такий спосіб представники країни-агресорки фактично відхилили пропозицію про енергетичне перемир'я.

З заявою про "тривалий мир" виступив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Ба більше, він додав, що нібито РФ готова робити для цього "все можливе".

"Росія хоче не перемир'я, а довгострокового миру, Москва готова робити для цього все можливе", – видав речник Кремля.

Водночас він запевнив, що Москва не прагне посварити Сполучені Штати та Європу, а навпаки, шукає шляхи до мирної угоди. Проте, поскаржився Пєсков, європейські країни явно налаштовані інакше.

"Європейці явно не належать до "партії миру", яка шукає мирного врегулювання в Україні, Європа – це скоріше "партія війни", – вважає він.

Про США ж прессекретар Путіна іншої думки, він підкреслив, що Москві "імпонують" мирні зусилля Вашингтона.

"РФ імпонують зусилля американських переговорників по Україні, і Москва вдячна їм за продовження цих зусиль", – заявив Пєсков.

Що передувало

11 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови повного припинення вогню на 60 днів. Він наголосив, що рішення про те, хто очолюватиме державу, мають ухвалювати самі українці, а також запропонував у двосторонньому порядку припинити удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

"Дайте нам два місяці, 60 днів. Повне припинення вогню на 60 днів – і ми організуємо вибори".

Заяви українського лідера пролунали у відповідь на критику з боку президента США Дональда Трампа.

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