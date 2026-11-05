У Конгресі США хочуть ініціювати імпічмент очільника Пентагону: спливли подробиці

У Конгресі США готуються ініціювати імпічмент міністра оборони Піта Гегсета, якого республіканці звинувачують у тому, що він переконав президента Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану без чіткого плану її завершення. Голосування з цього питання у Палаті представників може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела серед республіканців. Після серйозної поразки Республіканської партії на проміжних виборах частина її представників намагається покласти відповідальність за результати на Гегсета, який активно підтримував військову операцію проти Ірану.

Чому республіканці хочуть усунути Гегсета

За даними співрозмовників CNN, республіканці вважають, що очільник Пентагону переоцінював здатність США швидко та легко перемогти в конфлікті. Крім того, його звинувачують у підтримці подальшої ескалації бойових дій, попри відсутність ознак того, що бомбардування наближають Іран до капітуляції.

Війна натомість затягнула США у тривалий конфлікт на Близькому Сході, поглибила кризу вартості життя та стала одним із чинників невдоволення виборців. Віцепрезидент Джей Ді Венс у середу навіть заявив, що причиною поразки республіканців стала саме війна.

Водночас у партії визнають, що причини провалу на виборах значно ширші, ніж лише військова кампанія. Однак, за даними джерел, республіканські лідери поки не готові прямо звинувачувати Трампа в невдалих результатах.

Коли можуть розглянути імпічмент

Конгресмен-республіканець Томас Массі від штату Кентуккі заявив CNN, що планує ініціювати голосування за імпічмент Гегсета після повернення Конгресу до роботи наступного тижня. Кілька джерел серед республіканців очікують, що відповідна ініціатива може отримати підтримку.

Сам Гегсет, за інформацією CNN, не збирається добровільно залишати посаду та готовий протистояти спробам імпічменту. Він також повідомив Білому дому, що готовий відповідати за всі політичні рішення та дії Пентагону.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що міністр не відступить перед політиками, які прагнуть використати ситуацію для партійної боротьби. За його словами, Гегсет відданий керівництву відомством до завершення президентського терміну Трампа.

Як на ситуацію реагує Трамп

Попри невдоволення частини республіканців, сам Трамп поки не втратив довіри до міністра оборони. За даними CNN, президент особисто прихильно ставиться до Гегсета та закликав його протистояти спробам імпічменту й розслідуванням його рішень.

У середу американський лідер також публічно підтримав очільника Пентагону, заявивши, що той "дуже добре виконує свою роботу". Трамп заперечив наміри звільнити міністра та захистив своє рішення розпочати війну проти Ірану.

Водночас у Білому домі не виключають майбутніх кадрових змін після поразки республіканців на виборах. Деякі союзники президента вважають, що Гегсет може стати одним із тих, на кого Трамп покладе відповідальність за невдачі партії.

Сам конгресмен Массі наголосив, що проблеми республіканців не можна пояснити лише одним чинником. На його думку, настільки серйозної поразки на виборах можна було уникнути, якби представники партії не підтримували Трампа беззастережно.

Нагадаємо, після поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США однопартійці Дональда Трампа почали відкрито критикувати президента та покладати на нього відповідальність за невтішні результати. Серед причин провалу вони назвали війну з Іраном, зростання цін і поведінку самого глави Білого дому.

Як писав OBOZ.UA, перемога демократів на проміжних виборах у США може відкрити для України додаткові можливості отримати американську допомогу. Водночас експерти застерігають, що швидких змін очікувати не варто, а відносини Вашингтона з Європою можуть стати ще напруженішими через політику Дональда Трампа.