У Конгрес США внесли законопроєкт, який може заблокувати угоду Трампа з Путіним щодо дизелю

До Конгресу США внесено двопартійний законопроєкт про заборону "корупційних нафтових угод з Росією". Він покликаний заблокувати угоду президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна щодо купівлі та імпорту російського дизпалива.

Законопроєкт містить низку положень, що унеможливлюють таку співпрацю, а також зобов'язує Трампа запровадити санкції проти російської енергетики. Про це повідомляє офіційний вебсайт Демократичної партії у Комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США

До Конгресу подано законопроєкт, що може заблокувати "дизельну угоду" Трампа з Путіним

Згідно з повідомленням, 16 жовтня член Комітету з закордонних справ Палати представників Грегорі Мікс вніс двопартійний законопроект про заборону корупційних нафтових угод з Росією, щоб "заблокувати корупційну угоду президента Трампа з Володимиром Путіним щодо купівлі та імпорту російського дизельного палива".

Законопроект забороняє Американській корпорації з міжнародного розвитку (DFC) інвестувати в російську енергетику; анулює загальні ліцензії, видані Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, та забороняє видавати ліцензії в майбутньому; а також зобов'язує адміністрацію Трампа запровадити санкції проти російської енергетики.

"Ця угода не знизить витрати для американського народу, який вже платить за невдалу війну, розпочату Трампом в Ірані. Вона дасть Путіну мільйони доларів на продовження безкарного вбивства українських мирних жителів. У той час, коли Сполучені Штати повинні посилювати тиск на Кремль, Дональд Трамп підлабузується під Путіна та укладає вигідні для себе угоди замість того, щоб підтримувати Україну. Це суперечить усьому, за що виступають Сполучені Штати. Конгрес повинен діяти. Кожен член Конгресу, який стверджує, що обурений цим, повинен приєднатися до прийняття цього законопроєкту", – заявив Мікс.

Окрім нього, законопроєкт підписали ще 17 конгресменів від обох партій.

Як повідомляв OBOZ.UA, 16 жовтня Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Росії, передбачених "законом Грема". Він скористався положенням, що дозволяє це зробити, якщо крок обумовлений "інтересами США"