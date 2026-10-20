"Тисячі людей опинилися у пастці": віце-президентка Європарламенту оголосила голодування через ситуацію в окупованих Олешках

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Вона вимагає негайного гуманітарного перемир'я.

Також віцепрезидентка Європарламенту своїм вчинком хоче підтримати дії Папи Римського Лева XIV і всіх, хто "робить усе можливе, щоб уникнути гуманітарної трагедії величезних масштабів". Про це Піна Пічерно повідомила у мережі.

Що каже Піна Пічерно

"В українських Олешках тисячі людей опинилися в пастці без регулярного доступу до їжі та ліків – бо ця територія окупована російською армією. Мінні поля роблять втечу з міста надзвичайно небезпечною. Тобто ті, хто залишається, ризикує померти з голоду, а хто намагається втекти, ризикує життям. Щоб привернути міжнародну увагу до цієї надзвичайної ситуації, я оголосила голодування", – зазначила європейська посадовиця.

Піна Пічерно підкреслила, ще "це не може бути лише її власною справою". Вона закликає організації та людей у Європі приєднатися до цієї "великої ненасильницької акції".

"Ми маємо вимагати негайного гуманітарного перемир’я, доступу людям до їжі та медикаментів і можливості безпечного евакуації цивільних осіб, які хочуть покинути місто", – підкреслила вона.

Також всі, хто долучиться до акції, у такий спосіб "підтримають дії Папи Римського Лева XIV та всіх тих, хто в ці години робить усе можливе, щоб уникнути гуманітарної трагедії величезних масштабів", вважає європейка.

"Населення Олешків не можна залишати напризволяще. Настав час діяти разом, щоб дипломатія дала конкретні результати і щоб ніхто не залишився помирати в тиші", – зазначила Піно Пічерно.

Допис Піно Пічерно в мережі. Джерело: скриншот

Про що мова

Олешки розташовані на окупованому лівобережжі Херсонщини, фактично напроти звільненого Херсона. У місті вже кілька років триває гуманітарна криза: окупанти ніяк не підтримують життєдіяльність громади. Місцеві жителі мають проблеми з продуктами, ліками та іншими базовими потребами, а можливість виїхати з міста заблокована.

Олешки на актуальній мапі війни. Джерело: скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, Папа Римський Лев XIV вчора, 19 жовтня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили гуманітарну катастрофу в Олешках та можливість доставлення допомоги й евакуації цивільних. Розмова відбулася через кілька днів після спілкування понтифіка на цю ж тему з ватажком Кремля Путіним.

Своєю чергою Євросоюз також намагається організувати відправку гуманітарної допомоги до тимчасово окупованого міста.