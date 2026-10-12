Блог | "Ти за Америку чи за Україну?": на FOX News нагадали, хто розпочав війну

Надзвичайно раджу до перегляду цю дискусію між ведучими FOX News про Трампа, Україну і російський дизель.

В ролях – Рейчел Кампос-Дафф і Браян Кілмід. Кампос-Дафф – саме та журналістка, яка казала, що невдячний Зеленський навмисне бомбить НПЗ, бо хоче допомогти демократам. І що Україна вбила мільйон російських дітей. Браян Кілмід – відомий у MAGA-світі телеведучий. Доволі послідовно займає проукраїнську консервативну позицію.

Дискусія відбулась в ефірі ранкового шоу FOX & Friends – улюбленого шоу Дональда Трампа. Цей фрагмент також завірусився в американському твіттері, де розмову двох ведучих вже розбирають на цитати. Якщо добре розумієте англійську, перегляньте відео – це три хвилини. А нижче я зробив транскрипт розмови українською.

КАМПОС-ДАФФІ: Браяне, я знаю, що ти великий прихильник Зеленського, але вчора президент Трамп заявив, що, можливо, пора провести вибори й обрати нового лідера України, бо Зеленський продовжує підривати ці нафтопереробні заводи. Хоча Дональд Трамп сказав: "Будь ласка, не робіть цього", особливо напередодні проміжних виборів. А Зеленський продовжує їх підривати, і це шкодить президенту Трампу та його адміністрації, які були дуже щедрими у своїй підтримці Зеленського та його воєнних зусиль.

КІЛМІД: Президент розлютився, бо Зеленський заявив, що не треба купувати 5 мільйонів тонн дизельного пального. І це, як я розумію, суперечить щойно ухваленому закону Ліндсі Грема, який передбачає, що якщо ви купуєте будь-які енергоресурси в Росії, проти вас запровадять тарифи. То ми накладемо тарифи самі на себе? Я взагалі не розумію. Зеленський розчарований, бо тепер усі ці гроші потечуть в Росію, яка без жодної провокації розпочала цю війну. Росіяни – погані хлопці, і Зеленський не відкидав жодної реалістичної мирної угоди. Ба більше, відтоді, як йому сказали, що він втратить Донбас, він відвоював частину Донбасу.

КАМПОС-ДАФФІ: Ти хочеш сказати, що жодних мирних ініціатив не було?

КІЛМІД: Не було жодної реалістичної, практичної мирної ініціативи, у якій Путін був би готовий брати участь, і яка могла б закінчити цю війну. Є лише одна людина, відповідальна за все це, – Владімір Путін. Крапка. І йому добряче надирають задницю.

КАМПОС-ДАФФІ: Була ж мирна угода – здається, Туреччина намагалася її укласти, а Борис Джонсон радив Зеленському не погоджуватися на неї.

КІЛМІД: Це не має значення. Я без поняття, чим зараз займається Борис Джонсон. Де він, у будинку пенсіонерів?

КАМПОС-ДАФФІ: Думаю, є причина, чому президент Трамп купує дизель в Росії. І причина ця в тому, що Зеленський продовжує підривати нафтопереробні заводи.

КІЛМІД: А ти можеш його за це звинувачувати? Це ж воєнна машина, яка вбиває його людей і бомбить житлові будинки.

КАМПОС-ДАФФІ: Але ж він залежить від нас, і президент Трамп сказав: "Не робіть цього". Браяне, ти за Америку чи за Україну?

КІЛМІД: Постачання дизелю припинилися через те, що Іран почав підривати нафтові об’єкти країн Перської затоки. А тепер раптом знову заговорили про Росію. Те, як Україна завдяки інноваційним дронам навчилася знищувати джерело живлення воєнної машини РФ, – це феноменально. Про це писатимуть ще десятиліттями. Україна в нас на очах модернізувала сучасну війну.

КАМПОС-ДАФФІ: Я не впевнена, що це щось позитивне, Браяне. Щомісяця з кожного боку гинуть по 30 тисяч молодих чоловіків.

КІЛМІД: Владімір Путін.

КАМПОС-ДАФФІ: Щомісяця. Ми не повинні експериментувати з технологіями дронів і використовувати дітей як піддослідних кроликів.

КІЛМІД: Яких дітей?

КАМПОС-ДАФФІ: … Солдатів. Це молоді чоловіки…

КІЛМІД: Рейчел, це відповідь на атаки. По українцях запускають ракети, тож вони знайшли спосіб…

КАМПОС-ДАФФІ: Президент казав, що хоче миру в Україні й що він цього доб’ється.

КІЛМІД: Скажи це Путіну.

КАМПОС-ДАФФІ: Що ж, можливо, завдяки діям Зеленського ми нарешті досягнемо миру. Адже через зарозумілість українського президента Дональд Трамп тепер співпрацює з Росією.

КІЛМІД: Співпраця з Росією стала б найбільшою помилкою адміністрації Трампа. Путін – це Гітлер нашого покоління. Він є причиною всіх проблем у регіоні, а тепер ще й допомагає Ірану вбивати наших хлопців і завдавати ударів по наших військових базах. І на додачу до цього, Росія та Китай постачають безпілотники хуситам. Китай і Росія – ось у чому проблема.