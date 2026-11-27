"Творчість та імпровізація" замість закону: Новіков розповів про допит представників влади у справі щодо санкцій проти Порошенка

Засідання Великої Палати Верховного Суду 24 листопада, на якому розпочали розгляд апеляційної скарги щодо безстрокових персональних санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка, дало підстави для "стриманого оптимізму", оскільки судді відмовилися засекречувати процес і засипали представників державної влади незручними запитаннями.

Про це розповів адвокат Ілля Новіков у етері "5 каналу".

За словами адвоката, політичний ефект президентського указу полягає у блокуванні змоги Петра Порошенка брати участь у будь-яких майбутніх виборах – як президентських, так і парламентських. Механізм полягає в забороні відкривати й мати банківські рахунки: без рахунку виборчого фонду виборча комісія формально не може зареєструвати людину кандидатом.

Описуючи ієрархію судової системи як "триповерховий будинок із пентхаусом" – районні, апеляційні, спеціалізовані касаційні суди та Велику Палату Верховного Суду нагорі, куди делеговано по п'ять суддів із різних юрисдикцій, – Ілля Новіков звернув увагу на порушення процесуальних строків.

"10 липня суд першої інстанції – Касаційний адміністративний суд – ухвалив рішення на користь президента України, захист негайно подав апеляцію, і 27 липня Велика Палата відкрила провадження. Згідно із законом, розгляд апеляційної скарги мав завершитися впродовж двох місяців – до 27 вересня, однак засідання тривалий час не призначали під приводом "технічних складнощів" із передаванням матеріалів, хоча, уся справа налічує лише десять томів, які можна було перенести в руках між підрозділами одного суду", – зазначив Новіков.

У підсумку перше засідання відбулося лише 24 листопада, а наступне слухання призначили аж на січень.

Ілля Новіков зупинився на походженні грифа секретності в матеріалах справи. За його словами, 12 лютого під час підготовки санкцій, яка тривала близько семи годин, голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін передав до Міністерства економіки – тодішній віцепрем'єрці Юлії Свириденко – документи щодо двох давніх розслідувань стосовно Петра Порошенка: справи про закупівлю вугілля у 2014 році та провадження ДБР щодо Харківських угод 2010 року, за версією слідства у якому політик нібито міг таємно сприяти цим угодам попри публічні заклики не ратифікувати їх.

Попри те що обидві справи роками публічно обговорювали в медіа, Пронін поставив на документі гриф "Для службового користування" (ДСК). Саме на цій підставі суд першої інстанції, який розглядав позов із 17 квітня 2025 року до липня, провів два закриті засідання без преси, дипломатів і громадськості, що давало змогу представникам президента й уряду уникати прямих відповідей на запитання адвокатів.

"На засіданні 24 листопада представники влади знову вимагали закрити процес, стверджуючи, що оприлюднення цих даних могло бути незаконним і потребує перевірки. Проте судді Великої Палати відхилили клопотання та постановили розглядати справу відкрито, оскільки закон дозволяє закривати судовий процес лише тоді, коли інформація ще не відома суспільству – незалежно від того, яким шляхом вона стала публічною", – додав адвокат.

Новіков назвав це законне рішення приводом для "стриманого оптимізму", зауваживши, що зазвичай державні органи виграють у судах навіть з очевидно слабкими аргументами.

Під час засідання 24 листопада судді Великої Палати встигли частково заслухати позицію державних органів і поставили їхнім представникам близько 20 запитань. Суть претензій суду полягає в тому, що закон "Про санкції" містить вичерпний перелік видів обмежень, тоді як до Петра Порошенка застосували заборони, взагалі не передбачені законом – зокрема заборону на укладення договорів та вчинення будь-яких правочинів.

Адвокат наголосив на побутовому абсурді такого формулювання: з погляду цивільного законодавства правочином є будь-яка повсякденна купівля-продаж, тож формально указ робить незаконним навіть похід п'ятого президента в магазин по хліб чи заправляння мотоцикла. За спостереженням Іллі Новікова, представники президента й уряду виявилися не готовими до такого допиту, оскільки звикли до лояльності попередньої інстанції, і виправдовувалися тим, що наявний у законі пункт про "інші санкції" нібито дає владі право на "творчість та імпровізацію" у вигадуванні обмежень.