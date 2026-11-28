Блог | Туреччина почала "підʼїдати" Газпром

Протягом двох днів 26 та 27 листопада Туреччина підписала дві масштабні газові угоди, які в перспективі 10 років можуть зробити Туреччину головним газовим хабом Європи. Якщо ЄС не зніме санкції

Румунський шельф за австрійські гроші

Турецька державна нафтогазова компанія TPAO, австрійська OMV та її румунська дочірня компанія OMV Petrom підписали п'ятирічний меморандум про співпрацю.

Потенційно це передбачає чотири напрями:

- Спільна геологорозвідка турецького та румунського шельфу Чорного моря.

- Спільні інвестиції у видобуток газу та розподіл фінансових ризиків.

- Технологічна кооперація – використання досвіду OMV у розробці морських родовищ.

- Вихід на нові ринки та потенційна інтеграція видобутку з європейською газовою інфраструктурою.

Стратегічно Туреччина отримує можливість розширити свою присутність на європейському енергетичному ринку, а OMV – доступ до нових ресурсів.

Однак, згідно з офіційною заявою OMV від 26 листопада, п'ятирічний меморандум не містить зобов'язань щодо конкретних проєктів, інвестицій чи будівництва газопрово

Як би там не було, раніше "Газпром" мав чотири ключові переваги в регіоні: власну ресурсну базу, контроль над маршрутами постачання, довгострокові контракти та можливість використовувати ціноутворення як політичний інструмент. Нова система потенційно послаблює всі чотири переваги. Причому, Туреччині не потрібно досягати масштабів "Газпрому" – достатньо витіснити його з тих ринків, на яких він ще зберігає значні позиції.

Тому поки можемо говорити не про створення конкурента "Газпрому", а про спробу сформувати спільну чорноморську ресурсну базу, яка в перспективі 5–10 років може стати одним із джерел заміщення російського газу в Європі.

Трирічний контракт з Кремлем

Другий контракт – про постачання майже 22 млрд м³ газу з Росії до 2029 року. Тут важливо ще раз наголосити: Туреччина на цьому етапі прагне не стільки створити конкурента "Газпрому" у видобутку газу, скільки стати його конкурентом у сфері торгівлі та розподілу газу в регіоні, одночасно залишаючи Росію одним зі своїх ключових постачальників.

Тобто Анкара намагається реалізувати три паралельні завдання:

- Гарантувати собі енергетичну безпеку на найближчі три роки.

- Наростити власний видобуток та диверсифікувати джерела імпорту.

- Перебрати на себе частину колишніх функцій "Газпрому" на європейському газовому ринку.

Туреччині не обов’язково реекспортувати російський газ, щоб отримувати економічну вигоду від співпраці з "Газпромом" і водночас конкурувати з ним на європейському ринку.

Найбільш логічною є модель заміщення: Туреччина використовує російський газ для власного споживання, а неросійський газ, який вона видобуває або імпортує, спрямовує на експорт до ЄС.

Таким чином, Росія залишається постачальником сировини для турецької економіки, але втрачає прямий доступ до кінцевого європейського споживача.

Позиція Росіі

Нинішня поведінка Газпрому – вимушений перехід від стратегії домінування на європейському газовому ринку до стратегії збереження присутності на ньому. При цьому інтереси Москви та Анкари суттєво відрізняються. Росія зацікавлена у збереженні обсягів експорту та потенційно, в тому, щоб знову продавати газ кінцевому європейському споживачеві, Туреччина – у контролі над регіональними газовими потоками незалежно від їхнього походження.

При цьому головною стратегічною ціллю Росії залишається повернення напряму на газовий ринок ЄС, а відтак Росія продовжить лобіювати відновлення Північного потоку і тут велику роль буде відігравати ʼАльтернатива для Німеччини".

Що робити Україні?

Україні варто розглядати меморандум Туреччини, Австрії та Румунії, як можливість увійти в нову енергетичну архітектуру Чорноморського регіону не лише як споживач газу, а і як потенційний виробник, транзитер та оператор газових сховищ.

Якою має бути стратегічна мета України? Не просто замістити втрачені доходи від транзиту російського газу, а претендувати на роль одного із центрів нової чорноморської енергетичної системи.

Що має зробити Україна??

- Запропонувати долучення "Нафтогазу" до меморандуму. Перетворити тристоронній корпоративний формат на чотиристоронній: TPAO – OMV – OMV Petrom – "Нафтогаз".Україна вже має основу для цього. "Нафтогаз" раніше підписав меморандум з OMV Petrom, а в березні 2026 року Reuters повідомляв про переговори щодо спільного освоєння українського шельфу Чорного моря.

- Створити міжнародний консорціум із видобутку газу на українському шельфі Україна може запропонувати партнерам спільну розробку ділянки "Дельфін" та інших перспективних ділянок.

- Запропонувати ЄС створити стратегічний газовий резерв на території України в післявоєнний період. Українські підземні сховища – чи не головна конкурентна перевага України в цій системі.

Найбільша помилка України полягала б у тому, щоб відкласти переговори про участь у цій системі до завершення війни. Розподіл інвестицій, ринків та маршрутів відбувається вже зараз.