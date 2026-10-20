"Тупий російський генерал": Трамп заявив, що війна Росії проти України могла завершитись за кілька годин. Відео

Американський президент Дональд Трамп впевнений, що масштабне вторгнення росіян взимку 22 року могло завершитись всього за кілька годин окупацією Києва. Цього не сталося через якогось "тупого російського генерала", який… втопив танкову колону агресорів десь у багнюці.

Російський наратив про "Київ за чотири години" Трамп 20 жовтня кілька разів повторив під час спілкування у Білому домі з медіа. Американський лідер вважає, що "тупого російського генерала" вже ліквідували.

Що сказав Трамп

За словами Трампа, у росіян "була тисяча танків", які "рухалися бетонною трасою".

"Вони були б в Україні за чотири години, якби їхали на максимальній швидкості танка – рівно 48 миль на годину. Ніщо не могло б їх зупинити. Війна закінчилася б за один день. І цей дуже тупий генерал (гадки не маю, хто він такий, сумніваюся, що він досі з нами, що він узагалі ще живий), він вирішив повернути праворуч на сільськогосподарські угіддя, а потім ліворуч – у напрямку Києва, замість того щоб залишатися на трасі".

Американський президент не уточнив, звідки йому відомо про "повернути ліворуч" та "повернути праворуч", але наголосив, що "ще три з половиною – чотири години, і вся війна була б закінчена".

"Але зрештою вони застрягли в багнюці", – впевнений Трамп.

Звідки в лютому під Києвом взялася багнюка, та ще й в такому обсязі, щоб зупинити танки, американський президент пояснював раніше. Нагадаємо, що раніше Україна (на переконання Трампа) була поруч з океанами. Зараз, звісно, їх вже немає, бо український лідер Володимир Зеленський "все втратив", у тому числі "всі моря й океани", але раніше, коли вони ще були, то забезпечували взимку достатньо велику температуру.

Так чи так, цю захопливу історію Трамп вже розповідав.

Що ще сказав Трамп

20 жовтня американський президент разом з казкою про "Київ за чотири години" кілька разів повторив і інші навративи Кремля. Зокрема, він зазначив, що "Росія – велика машина, яка просувається вперед, вони захопили дуже велику територію".

"Можна сказати, що Україна справляється добре чи погано, але Росія захоплює все більше і більше, тиждень за тижнем. У Росії нескінченна кількість людей, а в України їх не вистачає", – сказав Трамп.

У даному випадку він почав "цитувати" колишню речницю Зеленського Юлію Мендель, хоча й не запам’ятав її ім’я.

"Там була жінка, не дуже гарна, але хороша жінка. Вона по телевізору казала, що їхні чоловіки пропадають. Вона сказала, що Росія дуже велика країна, вони можуть втратити дуже багато людей, і вони втратили дуже багато людей. Вони втратили 50 мільйонів людей у ​​Другій світовій", – сказав Трамп.

Що було насправді

У деяких деталях історія Трампа має правдиві елементи. Так, насправді до столиці України російські загарбники дійшли – та увійти не змогли. Не неіснуюча взимку багнюка, а українські захисники знищили ворожу танкову колону, що прямувала на Київ.

Як це було насправді, показали (нижче) бійці "Азову".

Причому під Києвом було знищено не одну, а кілька таких колон загарбників. Нагадаємо, наприклад, як на десятий день вторгнення, 5 березня 2022 року, була знищена військова колона окупантів, що рухалася з Ірпеня на Стоянку, аби потім спробувати прорватися на Гореничі.

Як зазначав Генштаб ЗСУ, у той день окрім танкової колони, було знищено два ворожі літаки (трьох льотчиків взято у полон) та збито п’ять вертольотів.