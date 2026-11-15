"Цілком справедлива відповідь": Зеленський заявив, що Україна зупинила більше 55% російської нафтопереробки. Відео
Володимир Зеленський у зверн...
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Українські далекобійні санкції, тобто атаки законних цілей на території Росії, зараз фактично щодня приносять хороші результати. Загалом наші удари вже зупинили більше ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей.
Про це в неділю, 15 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатого. Відеозвернення до громадян наприкінці 1726-го дня повномасштабної війни опубліковане на YouTube-каналі ОП.
Глава держави зазначив, що це "цілком справедлива наша відповідь на відмову РФ від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці".
Наслідки ворожих обстрілів
Президент заявив, що в неділю особлива увага була спрямована на Запорізьку та Дніпропетровську області, енергетика яких у "дуже непростій ситуації" після обстрілів.
"Багато відключень було, і триває відновлення. Частково електрику вже повертають, але попереду ще значна робота. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, всім нашим енергетикам, кожному, хто допомагає. Постійно нові повітряні тривоги та нові удари. Це значно ускладнює відновлення. Але всі необхідні сили задіяні, обладнання є, і повинен бути результат", – проінформував глава держави.
Він повідомив, що зараз тактика противника така: певний український регіон окупанти обирають головною мішенню і кілька діб зосереджуються на ударах по мережах, підстанціях та іншій критичній інфраструктурі.
Від початку вересня найбільше ударів і влучань було саме на Дніпропетровщині – 131. На Київщині зафіксовано 125 влучань, більше сотні – на Житомирщині й Сумщині.
"Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України", – зауважив Зеленський.
Допомога від партнерів
За словами президента, важливо, щоб люди отримали допомогу і щоб енергозабезпечення повернулося в передбачувані графіки. Це складне завдання, але Україна працює на місцях, а також продовжує звертатися до закордонних друзів.
На тижні, що минає, Єврокомісія ухвалила важливе рішення. Із головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн є домовленість про додаткову енергетичну підтримку саме для тих міст і громад, яким зараз найскладніше.
"Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість. Хочу подякувати за це", – заявив Зеленський.
Окрім цього, вже на новому тижні заплановане нове засідання "Рамштайну". Київ сподівається на результативність зустрічі.
"Це буде сильний сигнал – сигнал Росії, що Україна без підтримки не залишиться. Наші пріоритети – ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для Patriot, для NASAMS: російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів.
Будемо працювати з нашими партнерами і заради збільшення виробництва дронів. Потенціал у нас є, і застосування зараз на фронті ефективне. За жовтень було більше 50 тисяч російських втрат убитими та пораненими, за листопад повинен бути аналогічний високий показник. Наші військові можуть тримати лінію, я їм вдячний за це, і треба, щоб партнери теж тримали підтримку", – сказав президент.
Підготовка до саміту "Коаліції охочих"
Зеленський вважає, що нова зустріч у цьому форматі "може бути історичною". "Можемо визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин", – зазначив він.
"Тристоронній формат – Україна, Америка, Росія – має стати не просто чотиристороннім форматом, але й на порядок сильнішим", – наголосив глава держави.
Також Київ планує зробити ревізію роботи наявних коаліцій на підтримку України, щоб визначити, які дійсно виконують свої завдання, а які "залишаються пустими". "Будемо наповнювати це", – додав президент.
Він розповів, що в неділю провів розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили дипломатичні питання та підготовку зустрічей у Берліні в рамках Коаліції охочих.
"Вдячний також за нашу антибалістичну програму FREYJA: робота триває, і система повинна бути. Європейська антибалістика – масова й ефективна – може стати одним з найбільш серйозних наших спільних внесків у наближення миру. Дякую всім", – передав свою вдячність президент.
Як раніше писав OBOZ.UA, Велика Британія проводить переговори з країнами-учасницями Контактної групи з питань оборони України щодо додаткових внесків на підтримку нашої країни напередодні складної зими. Лондон прагне, щоб союзники активізували допомогу та продемонстрували Кремлю готовність підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.
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