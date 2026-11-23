"Цілком очевидно": Рютте відреагував на ідею Росії щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року

Вимоги Російської Федерації переписати архітектуру європейської безпеки в рамках мирного врегулювання війни в Україні є абсолютно неприйнятними. Союзники не погодяться на повернення НАТО до кордонів, які існували в 1997 році.

Про це 23 листопада, відповідаючи на запитання під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні (ФРН), заявив Марк Рютте. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу розкритикував "ідею" Кремля, передає The Guardian.

"Для нас усіх цілком очевидно, що пропозиції, які висунула Росія і які по суті повертаються до відходу НАТО до кордонів 1997 року, є неприйнятними. І в НАТО немає нікого, хто вважав би це гарною ідеєю", – наголосив нідерландський політик.

Пізніше того ж дня він виступив на спільній із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем пресконференції. Там Рютте знову торкнувся цієї теми.

Генсек переконаний, що російська ініціатива не буде реалізована. "Не може статися так, що нас змусять повернути НАТО до кордонів 1997-го або що нашу позицію буде вирішувати хтось інший, а не самі союзники", – заявив Рютте.

Він додав, що справжні мирні переговори з Москвою "ще мають розпочатися", але водночас генсек високо оцінив спроби США розпочати діалог.

Як писав OBOZ.UA:

– У понеділок президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО онлайн, закликавши посилити підтримку Києва. Він наголосив, що українці неодноразово пропонували кроки для зниження інтенсивності бойових дій, але держава-агресор постійно відмовлялася.

– За даними Bloomberg, РФ пропонує скоротити свої сили в Калінінграді та Білорусі в обмін на повернення Північноатлантичного альянсу до кордонів 1997 року. У Євросоюзі цю ініціативу зустріли вкрай негативно.